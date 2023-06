Quei ragazzi chiamati Bandabardò Trent’anni di gloria in musica e parole

di Ilaria Vallerini

Un’anteprima nazionale che sposa musica e narrazione. In una cornice naturale incastonata nel cuore di Pisa, il giardino Scotto. E’ questo il mix perfetto scelto dalla Bandabardò per il lancio del primo libro Se mi rilasso collasso. Trent’anni di storia di una band improbabile (Baldini &Castoldi) in programma domani alle 21.30. La banda sarà affiancata sul palco dal comico Giobbe Covatta che per l’occasione vestirà i panni di un cantastorie.

Un grande amico del compianto Enrico ’Erriquez’ Greppi, al quale il progetto è dedicato, e di tutta la banda, Covatta - sempre originale e imprevidibile - saprà stupire e divertire il pubblico con sketch tra una canzone e l’altra. L’appuntamento è inserito nella rassegna musicale dello Scotto che, finom al 30 luglio, porterà a Pisa oltre 30 concerti dal jazz, al rock, folk indie e world music. "Sarà una serata speciale, suoneremo, canteremo e parleremo del nostro primo libro, che racchiude trent’anni di carriera, di storie e aneddotti - spiega la band -. Ci saranno le ’interruzioni’ di Giobbe Covatta, che oltre ad essere da anni un amico della Banda era molto vicino ad Enrico, che ci ha lasciati, ma continua a vivere nel ricordo dei tanti che l’hanno conosciuto e gli hanno voluto bene".

Parole di assoluta stima e amicizia sono quelle di Covatta: "Salire sul palco con la Bandabardò regala sempre una carica e un’energia incredibile. Noi siamo un po’ degli improbabili, quelli che si ritrovano ad un certo punto, come al bar, e che sentono in qualche modo di appartenere, di avere qualcosa in comune. Non posso dire quello che accadrà, sarà sicuramente una sorpresa".

E proprio come degli amici al bar si troveranno a ripercorrere il percorso glorioso: la storia fantastica di un gruppo di ragazzi che a partire dagli anni Novanta ha calcato i palchi di tutta Europa, diventando, prima dell’era internet, la colonna sonora di una intera generazione che non ha mai smesso di amarli e seguirli. Apriranno il concerto i lucani Radio Lauserg. L’anteprima nazionale, che seguirà l’esordio mondiale a Montréal, è organizzata da Migrazioni Sonore, il progetto di internazionalizzazione culturale di Salty Music APS, organizzato in collaborazione con l’ìIstituto Italiano di Cultura e la Casa D’Italia di Montréal e con la partecipazione di Ex Wide, parner della serata. Ingresso posto unico al costo di 20 euro più prevendita online su oooh.events.