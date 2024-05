Arezzo, 14 maggio 2024 – Quattro serate a teatro con “Il classico in scena”. La rassegna sarà tra lunedì 20 maggio e martedì 28 maggio quando il palcoscenico del teatro “Pietro Aretino” sarà calcato da sessanta studenti del Liceo Classico e Musicale “Petrarca” che presenteranno una serie di spettacoli come conclusione di un laboratorio di drammaturgia curato dall’associazione culturale Noidellescarpediverse e sviluppato per l’intero anno scolastico. Questi appuntamenti, realizzati in collaborazione con la Rete Teatrale Aretina all’interno del festival “Messaggi”, forniranno ai ragazzi e alle ragazze dell’istituto aretino l’opportunità di vivere le emozioni di esibirsi davanti a un vero pubblico, con ogni rappresentazione in doppia replica alle 19.00 e alle 21.30.

Il laboratorio, coordinato dal professor Yuri Loyola, è stato tenuto da Riccardo Valeriani che ha guidato gli allievi in un percorso progressivo partito con giochi ed esercizi dedicati alla conoscenza di sé, all’improvvisazione, alla mimica, all’utilizzo della voce e dello spazio, per arrivare a un lavoro finalizzato alla messa in scena di spettacoli originali o tratti da grandi autori del passato che sono stati scritti da Samuele Boncompagni. Il sipario verrà aperto lunedì 20 maggio da “The miles gloriosus show” che proporrà una riscrittura in chiave moderna di un testo di Plauto con la vicenda ambientata in un talk show televisivo tra personaggi tratteggiati in modo grottesco e parodico. Il secondo appuntamento è fissato per giovedì 23 maggio con “La squola dell’obbligo” dove verranno raccontate le vicende di un consiglio di classe attraverso professori molto particolari tra quelli più attenti a valutare oggettivamente i ragazzi e le loro capacità, e quelli invece maggiormente disinteressati che riversano sugli alunni le loro frustrazioni. “Verso la Merica. Lunghi fili di lana colorati” sarà invece lo spettacolo di domenica 26 maggio con sedici studenti che intrecceranno racconti, diari e testimonianze dell’emigrazione italiana verso gli Stati Uniti di inizio ‘900 alla ricerca di fortuna, con un costante collegamento tra passato e attualità. Un omaggio alla celebre commedia “Molto rumore per nulla” è invece in programma martedì 28 maggio per il gran finale della rassegna: “Molto x nulla” è il titolo di una riscrittura realistica e contemporanea dove la profonda comicità dell’opera shakespereana viene valorizzata attraverso una recitazione dai ritmi incalzanti e coinvolgenti. «“Il classico in scena” - spiega Valeriani, - chiude il trentunesimo anno di laboratori condotti dall’associazione Noidellescarpediverse all’interno del Liceo “Petrarca”. Le quattro serate di spettacoli saranno un’occasione per valorizzare il lavoro svolto dagli studenti e, allo stesso tempo, per condividerlo con le famiglie, con i docenti, con gli amici e, in generale, con la cittadinanza con l’obiettivo di andare a testimoniare l’importanza della formazione all’arte teatrale nelle giovani generazioni come strumento di espressione, socializzazione, apprendimento e conoscenza di sé stessi».