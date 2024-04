Quasi una serata, il teatro di Ethan Coen al Pietro Aretino

Arezzo, 9 aprile 2024 – Evento speciale al Teatro Pietro Aretino di Arezzo nell’ambito della rassegna Z Generation meets Theatre. Sabato 13 aprile, con inizio alle ore 17:30, Il Giardino delle Ore e Mumble Teatro presenteranno al pubblico della rassegna lo spettacolo di Davide Marranchelli “Quasi una serata”, di Ethan Coen, con Stefano Annoni, Paui Galli, Davide Marranchelli e Simone Severgnini. Scene e costumi di Anna Bonomelli, realizzazione scene di Andrea Verga, foto e concept di Federico Galimberti.

“Quasi una serata”, prima opera teatrale di un grande cineasta, è geniale e irriverente nel suo porsi quale spunto di riflessione sul rapporto tra l’umano e il grande mistero dell’esistenza. È una penna dalla quale nascono situazioni esilaranti e surreali, dove è il divino a essere a nostra immagine e somiglianza, e non viceversa. Tra teatro dell’assurdo e ironia tipica della sua opera, alle situazioni evocate dai tre atti unici in cui si suddivide il testo, la scelta registica è stata quella di aggiungere un’ulteriore scatola teatrale, in cui si muovono gli attori quasi costretti, oltre che ai propri ruoli, al loro ruolo di artisti; che devono “muovere” il pubblico, per provare a trasformare quella che altrimenti sarebbe quasi una serata in una serata memorabile.

Scrive Davide Marranchelli nelle sue note di regia: «Questo spettacolo inizia molto prima del suo inizio, con un’investigazione che parte dalle nostre città e finisce in platea, in una (quasi) serata che vuole essere allo stesso tempo indagine e restituzione, spettacolo e prova, per rendere i confini della rappresentazione, così come quelli della finzione, sempre più labili». “Quasi una serata” è finalista In-Box 2023.

Informazioni di biglietteria: Intero: € 10,00; ridotto: € 8,00; ridotto under 30 € 5,00 – Le riduzioni vengono applicate a: over 65 anni, abbonati teatri Rete Teatrale Aretina e Teatro Petrarca. Prevendita presso Officine della Cultura via Trasimeno 16, tel. 0575 27961 con orario dal lunedì al venerdì 10:00 > 13:00 e 15:30 > 18:00 – [email protected]; presso Teatro Petrarca Via Guido Monaco, 12, tel. 0575 1739608 con orario mercoledì 17,30 > 19,30. Circuito BoxOfficeToscana e www.ticktone.it. Biglietteria: il giorno di spettacolo presso il Teatro, apertura un’ora prima dello spettacolo. Info teatro Officine della Cultura tel. 338 8431111.

“Z Generation meets Theatre – Il teatro incontra le nuove generazioni” è un progetto di Officine della Cultura realizzato in collaborazione con Fondazione Guido d’Arezzo con il sostegno di Fondazione Toscana Spettacolo onlus e con il contributo di Fondazione CR Firenze, Regione Toscana e Comune di Arezzo. Partner organizzativi Rete Teatrale Aretina, Libera Accademia del Teatro, La Filostoccola e RAT (Residenze Artistiche Toscane). Ulteriori informazioni: www.officinedellacultura.org.