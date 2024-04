Arezzo, 1 aprile 2024 – Proseguono a marce ingranate i lavori per il Santucce Storm Festival 2024. Dopo il successo riscosso nel 2023, sia in termini di partecipazione che di pubblico, il premio letterario promosso dal Comune di Castiglion Fiorentino in sinergia con l’ICEC – Istituzione Culturale ed Educativa Castiglionese, spegne quest’anno le sue prime dieci candeline, mettendo a punto un’edizione del decennale ricca di ospiti e sorprese.

Ma la vera novità di questo 2024, già anticipata nel Bando di partecipazione in scadenza il prossimo 30 aprile, sarà l’istituzione di due diverse categorie di concorso: una dedicata ai giovani scrittori Under25, e la seconda per gli autori Over.

Tra romanzi e racconti brevi, sono già oltre quaranta le opere ad oggi pervenute da ogni angolo d’Italia, tra cui anche tre testi provenienti dalla provincia di Arezzo. La rosa dei venti autori che accederanno alla fase finale del concorso sarà comunicata nel mese di maggio dopo un attento lavoro di lettura, analisi e selezione svolto dalla giuria, quest’anno composta da Monica Mancini, docente del Liceo “Giovanni da Castiglione” di Castiglion Fiorentino, da Angiolo Maccarini, Caterina Menci e Stefania Battaglini, in qualità di membri nominati dal Consiglio Comunale, nonché da Silvia Pelegatti e Pino Imperatore, vincitori dell’ultima edizione rispettivamente nelle sezioni Racconti e Romanzi.

“Il Santucce Storm Festival taglia l’importante traguardo della decima edizione e le opere giunte al vaglio della nostra giuria sfiorano già quasi quota cinquanta. Anche quest’anno gli autori in concorso avranno modo di illustrare i propri lavori al pubblico nel corso di cinque appuntamenti che segneranno altrettante tappe di avvicinamento alla finalissima. Il programma dell’intera rassegna sarà presentato venerdì 24 maggio alla presenza di un autore Feltrinelli che farà da padrino” conclude l’assessore alla Cultura, Massimiliano Lachi.