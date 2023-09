"Pronto badante". Come utilizzare il servizio regionale

E’ stato riattivato dalla Regione Toscana il servizio ‘Pronto badante’, rivolto alle persone anziane che si trovano, per la prima volta, in una situazione di fragilità.

E’ una sorta di aiuto

immediato e temporaneo,

che consiste nel fornire informazioni e orientamento, ma anche un contributo economico una tantum di 300 euro, indipendentemente dal reddito, disponibile su un libretto di famiglia per 30 ore di assistenza familiare, da utilizzare per le prime necessità.

Dopo essersi rivolti al numero unico regionale 055-4383000, attivo da lunedì a venerdì dalle 8 alle 19.30 e il sabato

dalle 8 alle 15, un operatore autorizzato si recherà direttamente a casa della persona anziana o si collegherà in videochiamata, illustrando a lui e alla sua famiglia quali sono i percorsi socio-assistenziali,

i servizi territoriali e gli adempimenti amministrativi necessari per ottenerli.

In particolare, se ricorrano le condizioni, l’operatore

fornirà supporto e accompagnamento nel primo accesso allo sportello del Punto Insieme,

luogo di accesso ai servizi

ed alle prestazioni in favore delle persone che non sono più in grado di provvedere autonomamente alle necessità di tutti i giorni.

A ‘Pronto badante’ possono rivolgersi gli over 65 residenti in Toscana che si trovino per la prima volta in un momento di difficoltà, fragilità, disagio e che non abbiano già un percorso di assistenza personalizzato (Pap), con interventi già attivati da parte dei servizi territoriali previsti dalla legge regionale 66 del 2008.

