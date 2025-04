“Primavera a teatro - speciali suggerimenti dal territorio" a Cavriglia

Arezzo, 7 aprile 2025 – Inizia al Teatro Comunale di Cavriglia la serie di eventi “Primavera a teatro - speciali suggerimenti dal territorio", organizzata dal Comune e da Materiali Sonori. Fra aprile e maggio verranno proposti sei spettacoli inseriti nelle rassegne “Possa la mia vita servire” (dedicata al teatro civile e d’autore) e “L’Urgenza del teatro” (indirizzata verso le compagnie amatoriali). Venerdì 11 aprile alle ore 21.15 si comincia con “Variazioni Enigmatiche”, un impegnativo testo di Eric-Emmanuel Schmitt, importante drammaturgo e scrittore francese naturalizzato belga, fra gli autori teatrali più rappresentati sui palcoscnici europei. A mettere in scena la piece sono Silvano Alpini e Francesco Marini, in una produzione dell’Associazione Culturale Masaccio con la regia dello stesso Alpini. “Variazioni enigmatiche” è stata scritta nel 1995 ed è forse l'opera più complessa dell’autore, come una partita a scacchi, un thriller psicologico, un incontro-scontro tra due uomini legati alla figura di una donna. Due sono i protagonisti: Abel Znorko, premio nobel per la letteratura che si è rifugiato in un'isola norvegese, ed Erik Larsen, giornalista. Znorko ha intrapreso una vita solitaria, animata soltanto da vent'anni da una corrispondenza che mantiene vivo l'amore per una misteriosa donna. Larsen ha preso il pretesto di un'intervista per poter incontrare lo scrittore. Ma qual è il vero motivo dell’incontro? Un thriller dei sentimenti, ritmato da drammatici colpi di scena, un'alternanza di crudeltà e di tenerezza, di ironia feroce e di profonda commozione. Audio e luci sono di A. Sestini. L. Morandi. A. Magri.

"Noi ci diciamo parole d'amore, ma chi siamo noi?" scrive Helene, l'amata (grande assente) di cui restano solo le lettere "A chi dici: io t'amo? A chi lo dico io? Non sappiamo chi amiamo. Non lo sapremo mai. Ti dono questa musica perché tu ci rifletta”. ______________________________________________________________________ inizio: ore 21.15 > biglietto: 10 € in teatro - 8 € on line prevendita: