Presentato Nume Academy & Festival

Arzezo, 9 giugno 2023 – Una settimana di grandi appuntamenti con l’arrivo dei protagonisti della scena musicale internazionale. A ritmo serrato si susseguono concerti, masterclass e incontri musicali aperti al pubblico per una esperienza culturale unica nel suo genere. Sono più di 30 gli artisti che si esibiranno, 9 i concerti nelle sedi del Teatro Signorelli, Relais La Corte dei Papi, Relais & Chateaux Il Falconiere, Centro Convegni Sant’Agostino.

è il Nume Academy & Festival in programma a Cortona da lunedì 19 a domenica 25 giugno.

Cuore pulsante del festival è la prestigiosa accademia per violino, viola e violoncello che quest’anno ha attirato più di 300 aspiranti candidati da tutto il mondo per soli 12 posti disponibili, rendendo la selezione difficilissima. Alle masterclass di alto perfezionamento, erogate in formula totalmente gratuita, partecipano giovani artisti dal talento straordinario, molti di loro già vincitori di concorsi internazionali.

Si tratta - commenta il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani - di un evento culturale di assoluto rilievo, capace di unire musica e valorizzazione di luoghi e ambienti straordinari. è un appuntamento da non perdere, al quale la Regione ha dato il suo convinto sostegno e che siamo felici di presentare nella nostra sede. Oltre ai grandi nomi che si esibiranno trovo assolutamente indovinata la scelta di promuovere i giovani talenti musicali provenienti da molti Paesi del mondo, che trovano a Cortona l’occasione per esibirsi e che, ne sono sicuro, ascolteremo in futuro come esecutori al livello dei più famosi musicisti mondiali. Anche e non solo per questo merita approfittare dell’occasione che il Festival offre ai tanti spettatori che sceglieranno di assistervi.

E i nomi che si esibiranno sono davvero importanti: dal violinista Augustin Hadelich, il nome del momento, a Rinat Shaham, mezzosoprano conosciuta per le sue celebri interpretazioni della Carmen, fino a Steven Isserlis, tra i più famosi violoncellisti di sempre. Gli occhi saranno poi puntati sulle nuove stelle, come il Marmen Quartet, giovane quartetto d’archi e le sorelle SongHa, violinista premiata lo scorso maggio al concorso internazionale di Montreal, e Hayoung Choi, vincitrice del prestigioso Queen Elisabeth Competition 2022 sezione violoncello.

Nume Festival è il luogo nuovo della musica, un tempio della cultura classica all’avanguardia pensato per i giovani dove il pubblico sperimenta un’energia nuova e rigenerante.

Dopo l’edizione dello scorso anno conclusa con grande favore di pubblico italiano e internazionale, il 2023 vede a Cortona il tutto esaurito per molte delle strutture ricettive, con la presenza di grandi gruppi di turisti in viaggio dall’Europa per seguire il festival.

Commenta Natalie Dentini, ideatrice e direttrice del Festival: Siamo orgogliosi di portare per il secondo anno consecutivo i massimi esponenti della classica internazionale a Cortona. La loro presenza conferma la qualità artistica di NUME Festival. Siamo ancora più entusiasti della grande partecipazione alle selezioni per le masterclass. Hanno inviato la candidatura giovani talenti da tutto il mondo e non vediamo l’ora di accoglierli e sentirli suonare. Invito gli amanti dell’arte e della bellezza a venire a Cortona perché sarà un’esperienza rigenerante e di grande ispirazione. NUME Festival rende Cortona e la Toscana un nuovo punto di riferimento mondiale per l’alto perfezionamento strumentale, la promozione delle generazioni emergenti di musicisti e la proposta al pubblico di un festival con artisti d'eccellenza.

Francesco Attesti, Assessore alla Cultura del Comune di Cortona, dichiara: La musica classica entra di diritto nel novero dei festival cortonesi, e lo fa con un importantissimo cartellone. Dopo il successo della edizione “zero”, contiamo di consacrare definitivamente l’iniziativa quest’anno. Soprattutto, siamo ben felici di avere un festival di livello così elevato, che coinvolge persone giovani, a testimonianza del fatto che proprio i giovani sono particolarmente sensibili alla musica classica: fra loro vi sono incredibili talenti che vanno promossi e sostenuti. NUME offre loro un confronto con i migliori docenti per ricevere i loro consigli, preziosi per la loro carriera. NUME Festival inoltre si relaziona in modo peculiare al territorio, poiché si muove, non vive in una sola sede ma tocca le strutture storiche più belle del territorio coinvolgendo il pubblico in una bellezza sonora, storica ed estetica.

L’iniziativa si avvale del patrocinio e del contributo di Regione Toscana, Consiglio Regionale Toscana, Comune di Cortona, e della partnership di American Express, Lexus, Icaro Cortona, Fleet Support, Leasys. Realizzata grazie a Tharice Foundation, Camerata Lysy, Truus und Gerrit Van Riemsdijk Stiftung, si avvale inoltre del sostegno di BCC Centro Toscana Umbria, Chimet, Hotel San Michele, Villa Marsili.

Per informazioni e biglietti:

www.numefestival.it

[email protected]

https://www.instagram.com/numefestival/