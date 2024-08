Presentata l’edizione 2024 di Vintage Festival

Arezzo, 8 agosto 2024 – Oltre 100 artisti tra musicisti, ballerini e disk jockey, Sulle 6 consolle si alterneranno 8 disk jockey provenienti da tutta Italia, 90 gli espositori del Vintage Market.

Sono questi i numeri dell’edizione 2024 del Vintage Festival, l'imperdibile evento della stagione estiva castiglionese.

Dal 14 al 18 agosto Castiglion Fiorentino diventerà l’ombelico del mondo per tutti gli appassionati di musica vintage e doo –wop, di collezionismo vintage, dall’abbigliamento all’artigianato; e quest’anno ad arricchire la manifestazione sono state allestite due mostre a tema.

“Vintage Marketing”, la mostra inaugurata stamani, allestita presso l’atrio comunale, propone una sezione di manifesti di promozione di eventi e attività locali e una di pubblicità su scala nazionale con un approfondimento sul “miracolo italiano” del secondo dopo guerra mentre “American Dream”, che verrà inaugurata sabato prossimo alle ore 17.00 presso la sala espositiva del Sottotetto del Teatro Comunale “Mario Spina”, è una mostra fotografica che racconta un viaggio coast to coast negli Stati Uniti d’America da New York a Los Angeles. Toccando anche città iconiche come Boston, Washington D.C., Las Vegas. Tanti panorami spettacolari e la mitica Route 66.

“Il nostro Festival, alla sua sesta edizione, continua a crescere e a riscuotere un grande successo tra tutti i partecipanti” afferma Marco Talladira, Direttore Artistico della manifestazione, che svela i nomi degli artisti “Arrivano dalla Spagna i The Velvet Candles, una delle band più amate nell’ambito della musica vintage e doo-wop. La loro passione per la musica degli anni ‘50 e ‘60 si riflette chiaramente nelle loro esibizioni, dove mescolano armonie vocali impeccabili con melodie coinvolgenti, creando un’atmosfera magica che ci fa viaggiare indietro nel tempo. A completare la loro performance ci sono i ‘The Good Fellas’, con i quali i The Velvet Candles hanno suonato sui palcoscenici di tutta Europa, dalle strade di Madrid alle sale da concerto di New York.

Arriva invece dagli Stati Uniti d’America un’altra grande artista internazionale che ospiteremo all’edizione 2024 del Vintage Festival. Grande armonicista e cantante Kellie Rucker, una delle donne più conosciute e apprezzate della scena blues americana. Un potente mix di blues, country e rock and roll”.

Al Vintage Market saranno presenti oltre 90 espositori in settori come Vintage, Abbigliamento, Artigianato, Design e Stilisti, Vinili e Libri, Artisti e Illustratori, Handmade, Home Decor, Giochi e libri per bambini, Piante e Fiori e Collezionismo.

“Questo è un evento di primaria importanza non solo per Castiglion Fiorentino e la Valdichiana ma ben oltre e come tale siamo tutti mobilitati insieme a i negozi, alle strutture ricettive, ai bar e ristoranti per accogliere nel miglior modo possibile le persone che sappiamo già, senza consultare la sfera di cristallo, essere tantissimi” dichiara Carlo Salvicchi, di Confcommercio Arezzo.

Insomma, è iniziato il conto alla rovescia per un evento imperdibile che allieterà i residenti di Castiglion Fiorentino e, al contempo, renderà unico il soggiorno di chi ha scelto la Città della Torre del Cassero per trascorrere le proprie vacanze.

“Un programma nutrito che riserva anche delle importanti novità, auspichiamo che tutto questo ci garantirà di crescere sia nell’organizzazione della manifestazione che nel numero di afflusso di persone che arriveranno a Castiglion Fiorentino per scoprire e immergersi nei famosi e stupendi anni 50” conclude il vice sindaco, Devis Milighetti.