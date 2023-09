"Pranzo con effetti speciali sull'Isola Palmaria (La Spezia) di Steven Spielberg"

ISOLA PALMARIA (La Spezia)

Pranzo sull’isola Palmaria nel Golfo di Spezia per il pluripremiato regista statunitense Steven Spielberg. Come già accaduto altre volte in passato, Spielberg è stato ospite della ’Locanda Lorena’ dello chef Giuseppe Basso (originario di Vernazza), che ha aperto il suo locale quasi trent’anni fa sull’isola di fronte a Porto Venere. Spielberg e la moglie come primi hanno ordinato ’spaghetti alla Giuseppe’ a base di frutti di mare e il ‘classico’ pesto con patate e zucchine. Di secondo frittura di pesce e astice alla catalana. Immancabile alla fine la dedica sul libro degli ospiti: "A Giuseppe, che ci rende felici con la sua ospitalità e la sua cucina".