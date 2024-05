Poesia ucraina contemporanea, lezione e reading al campus universitario di Arezzo

Arezzo, 10 maggio 2024 – Sarà un incontro dedicato alla poesia ucraina l'appuntamento che si terrà lunedì 13 maggio alle ore 12 presso il campus universitario di Arezzo. Sono in programma una lezione e reading in lingua ucraina, con traduzione in italiano, alla presenza delle poetesse Iya Kiva e Iryna Shuvalova, invitate dalla cattedra di Slavistica del Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne dell'Università di Siena. L'evento è a cura della visiting professor da Kyïv Yuliia Chernyshova e della professoressa Alessandra Carbone. Parteciperanno anche alcuni studenti e studentesse del corso di laurea magistrale in Lingue per l'Impresa e lo Sviluppo LIMS, che leggeranno alcune traduzioni tratte dalle raccolte "Poeti d'Ucraina" (a cura di Alessandro Achilli e di Yaryna Grusha Possamai, Mondadori Lo Specchio 2022) e "La guerra è sempre seduta su tutte le sedie", (traduzione e cura di Yuliia Chernyshova e Pina Piccolo, La vita felice, 2024). La presentazione, che si terrà all'interno del corso di Lingua e cultura ucraina della professoressa Chernyshova, è aperta al pubblico.