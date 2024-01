Pietro Annigoni a Villa Mimbelli fino al 15 marzo

Fino al 15 marzo ai Granai di Villa Mimbelli a Livorno si può ammirare la mostra Pietro Annigoni, pittore di magnifico intelletto, curata da Emanuele Barletti, promossa da Comune di Livorno e Fondazione Livorno. È questa la più ampia mostra antologica dedicata a Pietro Annigoni negli ultimi vent’anni, sulla scia della grande iniziativa monografica realizzata a Palazzo Strozzi a Firenze nel 2000 per celebrare l’artista. Annigoni, frequentava volentieri la città labronica dei vecchi e nuovi quartieri inscindibilmente legati al mare. Amava il temperamento dei labronici e schietto e con quello spirito di libertà che ha unito tanti artisti. Annigoni era il pittore dei ritratti e anche degli autoritratti, celebre è quello alla Regina Elisabetta II. Così, nella città che ha ospitato la più antica comunità britannica in Italia, in virtù della sua posizione geografica e dell’importante ruolo esercitato dal suo porto nel Mediterraneo, a poco più di un anno dalla scomparsa della Regina è apparso naturale organizzare all’interno della mostra una sezione dedicata al ritratto realizzato nel 1954-55 da Annigoni all’allora giovane sovrana agli esordi della sua missione.