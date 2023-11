Pietrangelo Buttafuoco, «Beato lui» sulla vita di Berlusconi

Arezzo, 10 novembre 2023 – Nuovo appuntamento con la stagione di incontri letterari dell'Associazione Cultura nazionale di Cristiano Romani. Il nuovo Presidente de La Biennale di Venezia Pietrangelo Buttafuoco arriva ad Arezzo con Beato Lui. Appuntamento oggi venerdì 10 novembre alle ore 20, allo Sporting Club Via di Cognaia 18 ad Arezzo, per la presentazione del libro a cui seguirà un’apericena facoltativo a 18 euro. Un evento già sold out. Modera l’incontro il capo cronista del La Nazione di Arezzo Federico D'Ascoli.

Beato lui, panegirico dell'arcitaliano Silvio Berlusconi, è un volume epico, comico, tragico. Berlusconi come non l’avete mai visto. Pietrangelo Buttafuoco, grande acrobata della parola e cultore della mistica, e quindi dell'invisibile, identifica e ricuce le pezze d'appoggio, individua e unisce nuovi puntini che ritraggono il personaggio più contemporaneo della contemporaneità, colui che come Mary Quant inventò la minigonna e cambiò per sempre i tempi. È impossibile scrivere la parola fine al romanzo di Berlusconi. Non è scandito da capitoli o da vicende che seguano una logica temporale, i personaggi appaiono elusivi, i periodi sono pieni di incisi e subordinate, le note a margine in continua evoluzione. Il lavoro di un editor ne uscirebbe sconfitto. La storia di Arcisilvio è piuttosto un affastellarsi di scene, di performance, di brevi novelle dove è possibile affermare una verità e il suo contrario. Pietrangelo Buttafuoco, uomo di teatro, sa disvelare tutti i ruoli di Silvio: drammaturgo, scenografo, suggeritore, datore luci, interprete e regista. Il sipario non scende mai, il protagonista continua e continuerà per sempre a calcare il palcoscenico perché ogni sua asse l'ha immaginata, costruita e levigata lui. Buttafuoco si trova quindi, da grande capocomico qual è, a raccontare la commedia del Cavaliere, la cui unicità coincide con l'Italia stessa. Ogni giorno è il giorno giusto per far uscire questo libro ma ogni giorno il testo è da rimettere a posto, e dunque non esiste altro criterio che quello dell'arte, dell'improvvisazione teatrale, e giammai del giornalismo, per poter ricostruire la macchina scenica e raccontare la straordinaria epopea del Cavaliere. Tutti i generi gli si addicono, tutti i generi sono limitanti. Da Totò contro Maciste all'Armata Brancaleone, dall'Elisir d'amore al Riccardo III di Shakespeare, da Molière a Goldoni. “Siamo molto contenti di ospitare il Presidente della Biennale di Venezia Pietrangelo Buttafuoco – dice Cristiano Romani - verrà a presentare il suo bel libro sulla vita di Silvio Berlusconi, siamo già al sold out nella prestigiosa location dello Sporting Club che ospiterà anche l’incontro del 18 novembre alle 17 con Magdi Allam un altro grande personaggio che richiama le folle e che viene a presentare il suo ultimo libro Un miracolo per l'Italia anche in questo caso già tanti i prenotati per un evento che va verso il sold out. Il 6 dicembre un evento con Latorre e Capanna in consiglio regionale della toscana a Firenze e poi stiamo lavorando per altri incontri nella provincia di Arezzo a gennaio e febbraio in collaborazione con le amministrazioni comunali”.