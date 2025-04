Per il ciclo di incontri “Temi del Nostro Tempo”, organizzato dalla Libreria Feltrinelli arriva in città Vittorio Lingiardi

Arezzo, 7 aprile 2025 – Per il ciclo di incontri “Temi del Nostro Tempo”, organizzato dalla Libreria Feltrinelli di Arezzo, arriva in città un ospite d’eccezione: Vittorio Lingiardi.

Il Prof. Lingiardi terrà la sua lezione dal libro “Corpo, Umano” (Einaudi) venerdì 11 aprile alle 21 al Circolo Artistico.

Psichiatra e psicoanalista, è professore ordinario di Psicologia dinamica alla facoltà di Medicina e psicologia della Sapienza Università di Roma e Senior Research Fellow della Scuola Superiore di Studi Avanzati Sapienza (Ssas). Dal 2000 al 2024 è stato presidente della Society for Psychotherapy Research - Italy Area Group (Spr-Iag). Nel 2018 ha ricevuto il Premio Musatti della Società Psicoanalitica Italiana, nel 2020 il Research Award della Society for Psychoanalysis dell'American Psychological Association, nel 2023 il Sigourney Award, nel 2024 il Premio per la divulgazione scientifica dell'Associazione Italiana di Psicologia. Collabora con «la Repubblica» e «La Stampa », «il venerdí» (dove dal 2015 tiene la rubrica «Psycho» su cinema e psicoanalisi) e «d di Repubblica». Il libro “Corpo, Umano” ha vinto nel 2025 il Premio Bagutta.

Come una visita medica, un film di fantascienza, un pomeriggio d’amore, questo è un viaggio nel corpo. Di tutti i libri sul tema, l’unico segnato da una virgola: Corpo, umano. Virgola che impone una pausa, respiratoria e mentale, dentro la quale cercare il proprio, di corpo, oggi al centro di mille attenzioni, ma di nessuna cura: la medicina lo scompone in oggetti parziali, la vita online lo sottrae alle relazioni toccanti, la politica lo strumentalizza. Vittorio Lingiardi lo riporta con sensibilità al centro della scena e ci racconta gli organi che lo compongono – uno per uno, dal fegato al cervello, dagli occhi al cuore – con la voce della scienza e del mito, dell’arte e della letteratura. E riesce nell’impresa di restituircelo intero: «elettrico», direbbe Whitman, «vivente», direbbe Winnicott. Tutt’uno con la psiche.

Per Info e prenotazioni è possibile rivolgersi alla libreria Feltrinelli di Arezzo oppure tramite mail [email protected] o whatsapp 3479251722