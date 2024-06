Passioni Festival, oggi in Fortezza c’è Sergio Rizzo

Arezzo, 27 giugno 2024 – La XIIª edizione del Passioni Festival si è aperta con un successo di pubblico per la conferenza di Stefano Pasquini a Casa Vasari. Tutto esaurito alla Sala del Trionfo e della Virtù per ascoltare un dettagliato excursus sul genio aretino del Rinascimento in una location mozzafiato come Casa Vasari. In circa un’ora, Stefano Pasquini – avvocato e studioso appassionato - ha accompagnato, anche grazie all’ausilio di musiche e slide, il numeroso e attento pubblico di Casa Vasari attraverso la vita e le opere dell’aretino più illustre del Rinascimento.

Il Passioni Festival continua oggi pomeriggio e si sposta in Fortezza. Ospite, a partire dalle 18:00, il giornalista e scrittore Sergio Rizzo, autore insieme a Gian Antonio Stella del bestseller “La casta. Così i politici sono diventati intoccabili”. Rizzo, fine osservatore della politica italiana e volto noto della tv, presenterà il suo ultimo libro “Io so’ io. Come i politici sono tornati ad essere intoccabili”, edito da Solferino. Moderano i giornalisti Federico D’Ascoli e Matteo Giusti. L’evento è ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Il Passioni Festival ha il patrocinio della Fondazione Guido d’Arezzo ed è realizzato in collaborazione con SIS – Services and innovative solution, La Feltrinelli Point di Arezzo, Atlantide Adv, Ristorante Guido Monaco, Tenuta di Frassineto e Vogue Hotel.