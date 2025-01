Pamela Villoresi protagonista di “Guerra e Pace” con la regia di Luca De Fusco

Arezzo, 9 gennaio 2025 – Una nuova titanica produzione che porta sul palcoscenico il capolavoro di Lev Tolstoj, con protagonista Pamela Villoresi e la regia di Luca De Fusco. Per la prima volta dopo il debutto al Teatro Biondo di Palermo – che firma lo spettacolo insieme al Teatro Stabile di Catania e al Teatro di Roma – mercoledì 15 e giovedì 16 gennaio al Teatro Petrarca di Arezzo (via Guido Monaco 12), andrà in scena “Guerra e Pace”, grandiosa epopea e toccante esplorazione dell’animo umano che, di generazione in generazione, si ripropone con immutata immediatezza e rara capacità di avvincere nel profondo. Tra realtà storica e invenzione romanzesca, Tolstoj dipinge un affresco della nobiltà russa sullo sfondo delle guerre napoleoniche. Denso di riferimenti filosofici, scientifici e storici, l’adattamento teatrale del romanzo coniuga la forza della storicità con la precisione drammaturgica. Il gioco di passaggi e continui cambi di fronte, l’alternarsi di proiezioni e apparizioni dal vivo, il forte contributo epico delle musiche restituiscono la potenza di un’opera che indaga i grandi temi dell’umanità e che Tolstoj paragonava alle grandi creazioni omeriche. L’iniziativa è nell’ambito del cartellone nato dalla sinergia tra Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Fondazione Guido d’Arezzo e Comune di Arezzo (info e ingressi www.fondazioneguidodarezzo.com).

Accanto a Villoresi – icona del teatro e dello schermo con all’attivo due premi Ubu e collaborazioni con maestri da Giorgio Strehler a Vittorio Gassmann e Paolo Sorrentino – saranno in scena Francesco Biscione, Raffaele Esposito, Giacinto Palmarini, Paolo Serra, Federico Vanni, Mersila Sokoli, Alessandra Pacifico Griffini, Lucia Cammalleri e Eleonora De Luca. Al centro dello spettacolo le vicende dei Rostov e dei Bolkonskij, depositari dei valori autentici e genuini, intrecciate a quelle dei corrotti e dissoluti Kuragin. Spiccano, nella moltitudine di personaggi le figure di Nataša, fanciulla e poi donna di straordinaria purezza e d’indole forte e impetuosa, del principe Andrei, che porta il suo orgoglio nella guerra, nella prigionia e nell’infelice amore per Nataša, dell’enigmatico e complesso Pierre Bezuchov, capace di autentica adesione al “dolore del mondo”.

PAMELA VILLORESI

GUERRA E PACE

di Lev Tolstoj

adattamento Gianni Garrera e Luca De Fusco

regia Luca De Fusco

aiuto regia Lucia Rocco

scene e costumi Marta Crisolini Malatesta

luci Gigi Saccomandi

musiche Ran Bagno

creazioni video Alessandro Papa

coreografa Monica Codena

con Francesco Biscione, Raffaele Esposito, Giacinto Palmarini, Paolo Serra, Federico Vanni, Mersila Sokoli, Alessandra Pacifico Griffini, Lucia Cammalleri, Eleonora De Luca

produzione Teatro Biondo Palermo/Teatro Stabile di Catania/Teatro di Roma – Teatro Nazionale

BIGLIETTI

spettacoli in abbonamento: platea e I ordine di palchi: intero € 30 – ridotto € 27

II e III ordine di palchi: intero € 20 – ridotto € 17

IV ordine di palchi: intero € 10 – ridotto € 7

Riduzioni: over 65 anni, possessori della Carta dello Spettatore di FTS, iscritti alle associazioni teatrali del comune di Arezzo legalmente riconosciute, dipendenti dell’Ente promotore, soci Coop

Biglietto Futuro under 35 in collaborazione con Unicoop Firenze: platea e I e II ordine di palchi € 8

Carta Studente della Toscana: biglietto €8 studenti universitari

(il posto verrà assegnato dietro presentazione della carta in base alla disponibilità della pianta: si consiglia l’accesso a teatro almeno un’ora prima dello spettacolo)

Promozione 1000 punti mille emozioni per soci Coop: info e adesioni presso punti vendita Unicoop Firenze