Arezzo, 4 ottobre 2024 – Sono circa ottocento i partecipanti alla terza edizione di Cori in Circolo, la rassegna di cori scolastici che si apre presso il Circolo Artistico di Arezzo. La rassegna, nata nel 2022 da un’idea di Erica Franchi, componente del direttivo del Circolo Artistico e di Palazzo Guazzesi, per dare un’occasione di incontro e di presenza, anche al di fuori dal sistema scuola, fornendo visibilità ad una fra le azioni didattiche più socializzanti e formative che le nostre scuole sanno mettere in atto: il canto corale. La manifestazione è cresciuta nel corso del triennio e, oltre a tanti cori provenienti dalla provincia di Arezzo, sta progressivamente raccogliendo adesioni da scuole delle province di Firenze, Livorno, Lucca, Pistoia e Prato.

I 27 cori partecipanti si esibiranno per cinque pomeriggi dall’8 al 12 ottobre a partire dalle 16.45, sotto l’attenta direzione del maestro Matteo Trimigno, coordinati da Patrizia Odorici e con la collaborazione di Antonella Gallorini. Martedì 8 e venerdì 11 al programma pomeridiano si aggiungerà un programma serale dove si esibiranno, dalle 20.30, cori quali: Stranevoci, Cantori di Vita, Laboratorio Adulti, Laboratorio Giovanile; il pianista Lorenzo Calbi e la Arezzo Open Orchestra.

Ricco il programma delle cinque giornate, presentate come ormai tradizione da Ilaria Vanni, e aperte dal saluto del Presidente del Circolo Artistico Federico Calvelli e del Rettore del Convitto Nazionale Luciano Tagliaferri. L’evento sarà l’occasione per i bambini di incontrare un pubblico ampio e di cimentarsi in una manifestazione incontrandosi e creando una comunità ampia e variegata.

La manifestazione, aperta al pubblico e ad ingresso libero, si sta sviluppando grazie alla collaborazione ed al contributo dei due partner, il Circolo Artistico e il Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II di Arezzo, e vede anche quest’anno il patrocinio del Consiglio Regionale della Toscana, del Comune e della Provincia di Arezzo ed il fattivo contributo di alcune aziende aretine fra cui Estra e Semar che realizzerà anche le targhe ricordo e che ha sostenuto l’iniziativa fin dal suo nascere.

Tutta la manifestazione sarà documentata grazie agli studenti del liceo Piero della Francesca di Arezzo, sezione Liceo Multimediale

Insomma: un luogo dove i giovanissimi saranno protagonisti insieme ai loro maestri e maestre per mostrare che un altro mondo esiste.