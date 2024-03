Orlando Furioso in musica e pupi al Virginian

Arezzo, 20 marzo 2024 – Al Teatro Virginian di Arezzo, diretto dalla Compagnia La Filostoccola, nella bellissima cornice di via De’ Redi, va in scena domenica 24 marzo alle ore 17.00, il penultimo appuntamento della Stagione Teatrale “Non la solita minestra”: “ORLANDO FURIOSO IN MUSICA E PUPI” rivolto ad un pubblico di tutti i generi o “tout public”, dai 6 anni in poi.

In scena, accanto al cantastorie Franco Picetti, c’è l’attrice aretina Eleonora Angioletti. La regia è di Giorgio Castagna, produzione I Cantastorie e Turcaret Teatro.

“Siamo partiti dalla passione che ci accomuna per due straordinari autori, Ludovico Ariosto e Italo Calvino, entrambi con una spiccata propensione all’ironia. Abbiamo pensato di raccontare il poema Ariostesco prendendo spunto dalle scelte di Calvino per il suo programma radiofonico raccontando quattro episodi del poema: La fuga di Angelica, il Castello di Atlante, La Follia di Orlando e Astolfo sulla Luna, mantenendo la bellezza del racconto popolare” dice Giorgio Castagna.

I due attori, una lettrice di versi ariosteschi e un cantastorie, si sfideranno, come i cavalieri del poema che raccontano, in duelli epici a colpi di versi e accompagnati dai pupi della tradizione siciliana. Chi dei due avrà la meglio? Vincerà la prosa o la poesia? Uno spettacolo per grandi e piccini per lasciarsi trasportare, così come Astolfo, fin sulla Luna.

“Siamo così felici di portare questo progetto al Teatro Virginian, che per noi è come una seconda casa” dice Eleonora Angioletti, che insieme a Castagna fa parte non solo della Compagnia Turcaret Teatro, ma è anche attrice e docente di teatro presso La Filostoccola. “Abbiamo portato il nostro Orlando a Roma e Genova, ci siamo confrontati con tanti tipi di pubblici diversi, dai bambini fino agli adulti, e sono stati tutti conquistati dalla potenza dei versi di Ludovico Ariosto in questa chiave giocosa e dissacrante. E poi la musica di Franco, che suona la chitarra dal vivo, è decisamente un valore aggiunto”.

La vendita dei biglietti (7€ ingresso unico) è disponibile il giorno dello spettacolo presso il Teatro Virginian, via de’ Redi n. 12 – Arezzo.

Prenotazione caldamente consigliata ai numeri 333 8459441 o 349 5299372, per email a [email protected] o tramite i canali social della Compagnia.