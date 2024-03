Orchestra da Camera fiorentina, da Puccini ai Queen

Oltre 80 concerti, un omaggio a Giacomo Puccini, un tributo ai Queen e una serata con Jung Jae-il, autore delle musiche della serie Squid game. È quanto propone la stagione 2024 dell’Orchestra da Camera fiorentina, diretta da Giuseppe Lanzetta. La 44/a stagione si svolgerà in luoghi della città come il Cortile di Michelozzo a Palazzo Medici Riccardi, il Chiostro grande di Santa Maria Novella, l’auditorium di Santo Stefano al Ponte. Ai concerti fiorentini si aggiungeranno date in teatri e spazi estivi della Toscana, dell’Umbria e del Lazio.

La stagione si aprirà sabato 16 e domenica 17 marzo all’auditorium di Santo Stefano al Ponte con due serate dedicate a Ludwig van Beethoven.

Tra i solisti di questa stagione ci sono il pianista premio Busoni Giuseppe Andaloro, il primo clarinetto dell’orchestra del teatro e della filarmonica della Scala Fabrizio Meloni e due giovanissimi talenti del violino, Giuseppe Gibboni e Leone Pini.

Nel centesimo anniversario della scomparsa di Giacomo Puccini, l’Orchestra da Camera Fiorentina renderà omaggio al grande compositore con Puccini e dintorni, con arie d’opera, concerti e composizioni sinfoniche, allargando il raggio a Ponchielli, Mascagni, Bazzini, Cilea ed altri autori coevi. Altro anniversario da celebrare sono i cento anni dalla nascita del pianista e compositore empolese Ferruccio Busoni.

Tra i concerti della nuova stagione c’è l’appuntamento il 30 marzo, al Teatro Verdi di Firenze, quando l’Orchestra da Camera fiorentina accompagnerà il compositore sudcoreano Jung Jae-il, autore di colonne sonore di alcuni dei film e delle serie tv più acclamati degli ultimi anni. Il 16 aprile è in programma ‘Bohemian Fantasy’, il concerto tributo ai Queen, in chiave sinfonica.

M.C.