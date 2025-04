Ninfee in collaborazione con Anghiari Dance Hub ai Ricomposti

Arezzo, 29 aprile 2025 – Per la Stagione Teatrale 2025 al teatro dei Ricomposti di Anghiari in arrivo tanti appuntamenti fino al 9 maggio. Il 2 maggio alle 21c'è Ninfee in collaborazione con Anghiari Dance Hub . Ninfee (Monet, 2023) è l'immersione, attraverso il corpo della performer e il suo movimento, in uno stagno in cui riscoprire le proprie emozioni e percezioni di fronte alla relazione con l'altro, con le persone e con l'ambiente. Nel tempo di una relazione, il corpo attraversa l'entusiasmo, l'affetto, l'amore ma anche la paura, la delusione, la rabbia, l'impotenza… Esplora parti di sé inesplorate, “toccando il fondo” a volte e nell'azione e modifica l'ambiente in cui vive, e in cui vivrà nel futuro. Lo spazio scenico si offre come uno spazio in cui possono cadere e ritrovarsi alcune parti di noi, in cui possiamo ritrovare oggetti, in cui si scende nell'oscurità, in cui riemergono e galleggiano “pezzi” che saranno parte indelebile della nostra storia, che rimarranno, come rifiuti gettati nelle acque della Terra, sulla nostra superficie. Sulla scia delle creazioni precedenti, ispirate a Mark Rothko e Vincent Van Gogh, anche in questa nuova produzione Lucrezia Gabrieli offre al pubblico un'occasione di incontro tra uno sguardo alla quotidianità e all'epoca in cui viviamo e, dall'altro lato, i colori e la personalità di un pittore del passato: Claude Monet.