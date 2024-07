"Naturalmente Pianoforte" sabato la notte di Finardi

Arezzo, 19 luglio 2024 – Partecipare a "Naturalmente Pianoforte" è vivere il Casentino in maniera unica: a Pratovecchio e in tutta la valle sono le note del pianoforte a scandire le giornate e a guidare le performance di artisti che hanno scelto altri linguaggi per partecipare e raccontare il festival. Intanto, i rioni, si sfidano nell’addobbare (con fiori e altri materiali), una sagoma in legno di un pianoforte e “Borgo Mezzo” diventa così ancora più attraente. Ma, non c’è luogo, anche tra i più defilati, che non abbia un pianoforte, un concerto, una performance artistica.

Fino al 21 luglio, 40 location spettacolari ospiteranno tutti gli eventi in programma.

Così, immersi nei suggestivi borghi, castelli, monasteri e vigneti della valle si scopre la magia di un festival che fonde musica, pittura, fotografia e letteratura, valorizzando ogni angolo di questo splendido territorio.

A voi, lasciarvi sorprendere e ispirare dal programma di domani (sabato 20 luglio), penultimo giorno di festival...

LA MUSICA: L’offerta del sabato promette di essere divertente e coinvolgente per ampie porzioni di un pubblico capace di incuriosirsi: in piazza J. Lanidino, a Pratovecchio (ore 21.30), arriva, unica data in Toscana di questa estate, EUGENIO FINARDI con il suo ultimo progetto Euphonia Suite, grazie a cui rivisita, in forma di suite, il suo repertorio storico, grazie a una strumentazione insolita quanto efficace, pianoforte (MIRKO SIGNORILE) e sassofono (RAFFAELE CASARANO); mentre a tarda ora sul palco del LA.B.-ex Lanificio Berti (ore 23 - Pratovecchio), ci sarà il poeta e cantore GUIDO CATALANO, assistito dal pianista MATTEO CASTELLANI. Al centro del menù della serata, la sua più recente opera letteraria, “Cosa fanno le femmine in bagno?” (Feltrinelli)

DAL TRAMONTO ALL’ALBA: Fitto di appuntamenti anche il programma di questo sabato 20 luglio che inizierà con GIACOMO SESTINI e EDOARDO CERTINI “Selezione vinili e guida all’ascolto” (alle 19.30 - Lungarno - Pratovecchio) e continuerà con ARIANNA CARPENTIERI e WALTER VIVARELLI & ADOLF ANNECHIARICO“Frontiere musicali” (21.00 - Lungarno - Pratovecchio); AFTERSIX “Jazz fusion live” (ore 22.00 - Lungarno - Pratovecchio); KIMURA & SAMO E LUIS DI GENNARO “Rock e Punk con accompagnamento di un grande pianista” (ore 23.00 - Lungarno - Pratovecchio); POST FUNK “Musica elettronica suonata dal vivo” (ore 01.00 - LA.B. - ex lanificio Berti - Pratovecchio); ALITHIA MALTESE “Bondage: live session” (ore 02.00 - LA.B. - ex lanificio Berti - Pratovecchio); LUIS DI GENNARO e CLAUDIA FABRIS, GEA TESTI, PAOLO MONETI“Monologhi dell’ultima notte”(ore 03.00 - LA.B- Pratovecchio)

MUSICA NEI BORGHI: Una serie di concerti diffusi anche nei borghi e nei centri abitati più piccoli e defilati del Casentino, spesso di rara bellezza, ricchi di fascino e di storia, senza i quali è difficile cogliere l’anima di questo territorio. Sabato 20 luglio i pianoforti suoneranno a Borgo alla Collina con SILVIA CARLETTI e SIMONA MINIATI “Dalle poltrone dei salotti francesi alle poltrone dei cinema del ‘900” (ore 18.30); a Quota (Poppi) con FIAMMA VELO “Dentro” (18:30); a Corezzo (Chiusi della Verna), con DAVIDE SCAGNO “Countdown” e a Strada in Casentino con ENSAMBLE JAZZ “GREENS” (ore 21.00 - Terrazza dell’ex collegio salesiani)

NATURALMENTE ARTE: Dopo un primo sopralluogo, gli artisti visivi in residenza trovano nel Lungarno (Pratovecchio), il luogo adatto in cui creare le loro opere. Matite colorate, carte e acrilici servono a tracciare le prime emozioni catturate in questi giorni nel Casentino. Sotto gli antichi portici c'è chi cuce invece di dipingere, coinvolgendo le persone di passaggio alla realizzazione di uno stendardo condiviso. Il filo che come la musica unisce e armonizza i diversi stili, mentre l'idea prende forma sotto i nostri occhi.

Fino a domenica 21 luglio, gli artisti, CRISTIAN BOFFELLI, ALESSANDRA CHIAPPINI, DAVIDE CORONA, NICO GALMOZZI, CLAUDIA MARINI, MAURIZIO POMETTI, ANDREA ROSSETTI, ARIANNA VAIRO E NICOLA VILLA, creeranno colorati vessilli pittorici di diversi formati, negli spazi del festival a Pratovecchio, mentre MARTINA BOTTA accompagnerà i partecipanti della “Carovana”. Le opere, saranno poi esposte negli spazi dell’ex Lanificio Berti, dove contribuiranno alla creazione di una mostra frutto della residenza artistica “Tracce nel vento” ideata, per Naturalmente Pianoforte, da CHIARA CARDINI, critica d’arte.