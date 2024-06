Arezzo, 11 giugno 2024 – Affrettatevi! Restano ancora pochi posti disponibili per partecipare a “Naturalmente Carovana”, un’esperienza indimenticabile di 5 giorni immersi nel verde del Parco delle Foreste Casentinesi. Questo percorso ad anello, con partenza e arrivo a Pratovecchio, farà tappa nei suggestivi borghi di Moggiona, Serravalle, Badia Prataglia e Corezzo, accompagnati da artisti, musicisti, attori e performer di grande talento. Una novità assoluta dell’edizione 2024 di “Naturalmente Pianoforte”, il festival che si svolgerà dal 16 al 21 luglio prossimi, organizzato dall’associazione Pratoveteri Aps con la direzione artistica di Enzo Gentile e il supporto del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, del Comune di Pratovecchio Stia, della Regione Toscana e con il Patrocinio della Provincia di Arezzo.

CAMMINARE PIANO PER UN’EMOZIONE PIÙ FORTE: Naturalmente Carovana è una profonda esperienza di immersione culturale e artistica. Attraverso i borghi più incantevoli del Casentino, questa iniziativa propone di vivere la musica non come semplice intrattenimento, ma come mezzo per arricchire l’anima. Camminare non è solo un’attività fisica, ma un percorso di scoperta e riflessione, dove ogni passo diventa un’opportunità per connettersi con la natura, la storia e sé stessi. Ogni tappa della Carovana è un’occasione per emozionarsi, ricordare e celebrare, con un’attenzione particolare ai luoghi degli eccidi nazifascisti avvenuti 80 anni fa.

CINQUE GIORNI TRA NATURA, STORIA E CULTURA: Il viaggio comincia da Moggiona, antico borgo dei bigonai, immerso nel verde del Parco Nazionale e ricco di storia millenaria risalente all’epoca etrusca. Si prosegue verso Serravalle, che domina la Valle dell'Archiano, celebrata da Dante nella Divina Commedia: “a piè del Casentino traversa un’acqua c’ha nome l’Archiano, che sovra l’Ermo nasce in Apennino”. Il cammino continua a Badia Prataglia, un paese al confine tra Toscana ed Emilia Romagna, custode di antiche tradizioni e profondi legami con la foresta. L’ultima tappa è Corezzo, crocevia tra i due santuari della Valle Santa, noto per il “Tortello alla Lastra", una delizia gastronomica dalle origini antichissime.

SOSTE ARTISTICHE. UN’IMMERSIONE NELLA BELLEZZA: Durante il percorso, i partecipanti avranno l’opportunità di assistere a iniziative esclusive come concerti, performance artistiche, incontri letterari e degustazioni in compagnia di ospiti d’eccezione: Nicola Doni, esperto di cammini e praticante di Stone Balancing; Davide Fiz, fotografo e ideatore del progetto Smart Walking; Luca Mauceri, musicista e attore di fama nazionale; Miriam Bardini, attrice versatile del teatro e del cinema; Cesare Baccheschi, regista e giornalista; e Martina Botta, pittrice e artista contemporanea.

“L’esperienza di chi cammina - afferma Nicola Doni coordinatore dell’iniziativa - è quella di vedere amplificata la propria sensibilità: esporsi alla fatica ci rende più capaci di valorizzare ciò che ci dà sollievo e nutrimento e di radicare più in profondità ciò che ci emoziona. Per il viandante ogni incontro lungo la strada è più profondo e più intenso”.

Per iscriversi alla Carovana di Naturalmente Pianoforte e le informazioni tecniche contattareGiratlantide al 349 6844847 o scrivendo una mail a [email protected] -https://naturalmentepianoforte.it