Arezzo, 23 aprile 2025 – Sabato 3 maggio 2025, a partire dalle ore 11, il Centro Aggregazione Sociale Pescaiola di Arezzo diventerà il cuore pulsante di una rivoluzione gentile e colorata.

Nasce la prima edizione di AREZZO BLU COSPLAY, evento pop inclusivo firmato Associazione Autismo Arezzo, che celebra i suoi 10 anni con una manifestazione esplosiva, originale e soprattutto aperta a tutti. Un’intera giornata dedicata a cosplay, musica, fumetti, giochi, illustrazione e immaginazione, in cui non esistono confini tra ciò che siamo e ciò che sogniamo. Perché la vera magia sta nella diversità.

Un universo parallelo a misura di fantasia

Arezzo Blu Cosplay è più di una festa: è un esperimento sociale che mette insieme mondi solo apparentemente lontani – autismo, cultura pop, gioco, arte e comunità – e li fa dialogare in una cornice gioiosa, leggera, dove chiunque può sentirsi protagonista. Il programma prevede:

Gara Cosplay con premi per originalità, somiglianza, interpretazione e un premio speciale Dragon Ball

Live music con Alabarde Spaziali, cartoon cover band che farà cantare al ritmo delle sigle cult dei cartoni animati di ogni epoca

Incontri con fumettisti, doppiatori, illustratori e creativi

Contest di creatività e gare di disegno

Tra gli ospiti grandi personaggi del fumetto e del cartoon: Gianluca Iacono, doppiatore leggendario di Vegeta in Dragon Ball, Marshall di How I Met Your Mother, Gordon Ramsay e tantissimi altri. Una voce, mille personaggi; Michela Frare, disegnatrice Disney e Marvel, autrice di fumetti per Topolino, Frozen, Cars, Black Widow e Ralph Spaccatutto; Fabio Civitelli, matita storica di Tex, uno dei disegnatori più amati del fumetto italiano; la Parata Valdichiana Disney, con oltre tanti personaggi delle fiabe per far sognare i più piccoli. A presentare la gara cosplay sarà Daniele Cangi, attore e autore con un passato tra TV, teatro, podcast e improvvisazione comica. E ancora contest e gare di disegno, realizzate assieme a Fumettopoli di Arezzo e gare di fotografia cosplay nel vicino Parco del Foro Boario.

La Gara Cosplay sarà il cuore dell’evento. Accessibile, inclusiva e pensata per valorizzare ogni partecipante, è aperta a singoli, coppie e gruppi con costumi ispirati a manga, anime, videogiochi, fumetti, musica o personaggi originali. Le esibizioni verranno valutate da una giuria di esperti secondo criteri di fedeltà, creatività, interpretazione e passione.

Il regolamento è semplice e accogliente: l’unica regola è il rispetto. Niente armi vere o scene offensive, ma tantissima libertà creativa.

“Dopo dieci anni di attività, volevamo regalare ad Arezzo qualcosa di nuovo, che unisse le persone attraverso il gioco e la bellezza dell’immaginazione” – raccontano dall’Associazione Autismo Arezzo.

Arezzo Blu Cosplay è solo l’inizio, il primo passo di un progetto più grande per far dialogare diversità, arte e partecipazione in una città sempre più aperta e inclusiva. L’ingresso è libero, ma è necessario accreditarsi all’ingresso. Previsto un momento di ristorazione con un “Apericena” realizzato in collaborazione con La Conserveria, l’Associazione Ragazzi Speciali Onlus, che dal 2005 si occupa di inserire ragazzi con disabilità intellettiva. Partner dell’evento ARCI, Fondazione Arezzo Comunità, Koinè, Estra, Unoinformatica, Caurum, Acetificio Aretino, Banca Popolare di Cortona, Conad, Gimar.

Nei prossimi giorni ulteriori dettagli della manifestazione

Arezzo Blu Cosplay

Dove: Centro Aggregazione Sociale Pescaiola – Via A. dal Borro 15, Arezzo

Quando: Sabato 3 maggio 2025, dalle 11:00 alle 23:00

Segui: @ArezzoBluCosplay su Instagram e Facebook

Info e iscrizioni cosplay: [email protected] – [email protected]