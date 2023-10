MyStufato, la seconda edizione ai nastri di partenza

Arezzo, 10 ottobre 2023 – San Giovanni Valdarno è pronta a trasformarsi in un grande ristorante diffuso grazie al progetto che nasce per celebrare il piatto principe della tradizione, lo Stufato alla Sangiovannese. E' ai nastri di partenza la seconda edizione del MyStufato food & fun festival.

Dopo il successo dello scorso anno con 800 chili di stufato, migliaia di porzioni e 10mila presenze, il 14 e 15 ottobre varie location nel centro storico della cittadina saranno caratterizzate da preparazioni che partono dagli ingredienti dello Stufato alla Sangiovannese, selezioni di vino nazionali con 60 etichette fra nord, sud e centro Italia e sani divertimenti. Due giornate a metà fra street food e social dining. Ogni Ristorante “in fondo” servirà un menù dedicato a prezzi popolari che ne creerà l’identità. Per dare un nuovo gusto alla tradizione.

Un market di oltre 30 espositori selezionati di artigianato, vintage e handmade e, a fare da colonna sonora al festival, in ogni angolo del centro storico di San Giovanni Valdarno sarà possibile trovare musica live, vinili, dj set e buskers. Ma anche attrazioni, attività e giochi per i più piccoli.

Il taglio del nastro della manifestazione, organizzata dalla Pro Loco di San Giovanni Valdarno con il contributo e il patrocinio del Comune di San Giovanni Valdarno e il sostegno della Bcc Banca del Valdarno, è in programma sabato 14 alle 11,30.

Alla conferenza stampa di presentazione, che si è svolta questa mattina a Palomar, erano presenti il sindaco di San Giovanni Valdarno Valentina Vadi, il presidente della Pro Loco Massimo Pellegrini, il curatore del festival Marco Talladira e Marco Ermini, consigliere della Bcc Banca Valdarno.

“Siamo felici di presentare la seconda edizione di Mystufato il Festival all’insegna del cibo, dell’arte di strada e del divertimento di San Giovanni Valdarno”, ha commentato il sindaco Valentina Vadi. “Saranno due giorni in cui nel centro storico della nostra città saranno presenti ristoranti diffusi, artisti di strada, band musicali, arte e laboratori, aree giochi per bambini, tutte le attività commerciali aperte per accogliere cittadini e visitatori intorno al piatto della nostra tradizione culinaria, lo stufato alla sangiovannese. Quando è nato Mystufato, un anno fa, era nelle nostre intenzioni, insieme alla Pro Loco, di realizzare una manifestazione che, partendo dalle nostre ricette della tradizione – rivisitate in chiave moderna ed attuale – avesse poi una dimensione largamente popolare in grado di attrarre tante persone nella nostra cittadina. Una scommessa vinta, lo scorso anno, con diecimila visitatori che arrivarono a San Giovanni Valdarno, complice anche il bel tempo, nel fine settimana del Festival. L’auspicio è che anche quest’anno si ripeta e si accresca il successo di questa manifestazione che presenterà alcune novità interessanti per la seconda edizione. Per l’occasione sarà possibile visitare anche la mostra dedicata a Giovanni da San Giovanni, Bizzarro e capriccioso umore. Giovanni da San Giovanni pittore senza regola alla corte medicea che, in questa due giorni, avrà aperture anche nel dopo cena. Il mercato del sabato mattina, in accordo con le categorie del commercio ambulante, sarà recuperato domenica 19 novembre”.

“Il fulcro della manifestazione – spiega Massimo Pellegrini, presidente della Pro Loco – è il nostro stufato alla sangiovannese con ristoranti diffusi che rispetteranno la tradizione o rileggeranno la ricetta in maniera diversa e originale. Un festival che porta in centro cibo, musica, arte, giochi e tante etichette di vino da tutta Italia per scoprire il miglior abbinamento con il piatto”.

“Saranno coinvolti oltre 60 artisti in due giorni – ha sottolineato Marco Talladira – fra musicisti, artisti di strada, buskers e artigiani. Fra le principali esibizioni da ricordare, il sabato sera avremo ospiti The Rock'n'Roll Kamikazes, band che gira l'Europa da vent'anni portando energia e tanto rock'n'roll e la domenica Greg, del duo Lillo e Greg con la sua band Greg & The Rockin' Revenge, un'istituzione ormai del rock'n'roll nazionale”.

“Come Banca del Valdarno – afferma il consigliere Marco Ermini – siamo felici di collaborare ad un'iniziativa che esalta il territorio e le sue tradizioni e coinvolge l'intera popolazione. Per due giorni San Giovanni sarà il fulcro del Valdarno e offrirà cibo, musica, divertimento ma, soprattutto momenti di socializzazione e momenti culturali. Fra i nostri principi c'è appunto la volontà di sviluppare e sostenere una cultura sociale e una cultura diffusa”.

La traduzione letterale del nome è “il mio stufato”, ed è proprio attorno a questa ricetta antica, che si tramanda da secoli, che si costruisce l'evento.

Qual è il segreto dello Stufato alla Sangiovannese? Sull’origine dello stufato e sull’autore della ricetta si narrano molte versioni dal fascino antico. La preparazione ha un ingrediente segreto: il drogo, la miscela di spezie che gli stufatari e le drogherie mantengono celata. La ricetta prevede inoltre che la carne di vitello debba essere quella del muscolo della zampa anteriore, in modo da differenziare lo stufato dal comune spezzatino.

Un festival che mette insieme buon cibo, divertimento ed emozioni.

Mostre

In occasione dell’evento MyStufato sarà possibile visitare anche la mostra “Bizzarro e Capriccioso Umore. Giovanni da San Giovanni, pittore senza regola alla corte medicea” allestita al Museo delle Terre Nuove e al Museo della Basilica di Santa Maria delle Grazie. E' promossa e organizzata dal Comune di San Giovanni Valdarno e inserita nel progetto “Terre degli Uffizi” ideato e realizzato da Gallerie degli Uffizi e Fondazione CR Firenze, all’interno delle rispettive iniziative Uffizi Diffusi e Piccoli Grandi Musei. A Casa Masaccio è invece in corso la mostra “orizzonti” a cura di Daniele Fenaroli con il supporto di Cloé Perrone, che ospita una selezione di sei opere pittoriche di Antonietta Raphaël in dialogo con nuove opere realizzate per l’occasione da Dominique Fung e Lenz Geerk.

Nella giornata di sabato i musei resteranno aperti fino alle 23.

I parcheggi

Ecco l’elenco dei parcheggi che potranno essere utilizzati per partecipare all’evento MyStufato.

Parcheggio via 2 Giugno

Parcheggio piazza della Libertà (dal sabato pomeriggio)

Parcheggio di via Vetri Vecchi

Parcheggio Carlo Alberto dalla Chiesa

Parcheggi zona Sant’Andrea

Si ricorda che la domenica sono gratuiti anche i parcheggi con strisce blu

SABATO 14 - Dalle 10 alle 00 RISTORANTI DIFFUSI MYSTUFATO SELEZIONE VINI NAZIONALI ARTISTI DI STRADA GIOCHI DI UNA VOLTA MARKET Artigianato, Vintage ed Handmade BUSKERS VINYL SET LIVE - 21.00 : The Rock'n'Roll KAMIKAZES

DOMENICA 15 - Dalle 10 alle 00 RISTORANTI DIFFUSI MYSTUFATO SELEZIONE VINI NAZIONALI WALKING TOUR ARTISTI DI STRADA GIOCHI DI UNA VOLTA MARKET Artigianato, Vintage ed Handmade VINYL SET LIVE MUSIC & BUSKERS LIVE - 21.00 : GREG & The Rockin' Revenge

MYSTUFATO Food & Fun Festival 14/15 Ottobre 2023 San Giovanni Valdarno

Evento della Pro Loco di San Giovanni Valdarno con il contributo e patrocinio del Comune di San Giovanni Valdarno.