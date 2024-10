Arezzo, 16 ottobre 2024 – Musei accoglienti, per una nuova esperienza di visita a Casa Masaccio e al Museo Delle Terre Nuove

Venerdì 18 ottobre si svolgerà a Palomar la giornata dedicata al progetto sperimentale sviluppato dal Comune di San Giovanni Valdarno e da Muse che mira a rimuovere le barriere fisiche e cognitive nei luoghi della cultura; un pomeriggio di dialogo aperto sui temi dell'accessibilità e dell'inclusività in ambito museale

Si terrà venerdì 18 ottobre alle ore 17 a Palomar Casa della Cultura di San Giovanni Valdarno la giornata dedicata al progetto sperimentale “Musei Accoglienti. Per una nuova esperienza di visita al Museo delle Terre Nuove e a Casa Masaccio”, sviluppato dal Comune di San Giovanni Valdarno e da Mus.e nell'ambito del progetto teso alla "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei e luoghi della cultura", finanziato dal Ministero della Cultura con i fondi dell’Unione europea NextGenerationEU. Sarà un pomeriggio di dialogo aperto e confronto sui temi dell'accessibilità e dell'inclusività in ambito museale.

Grazie al progetto è stata infatti sviluppata una collaborazione speciale con gli stakeholder del territorio al fine di promuovere un diretto coinvolgimento e un'efficace partecipazione dei fruitori nell’elaborazione delle attività dei musei. Da qui la realizzazione di un programma sperimentale focalizzato su nuovi modelli di visita che possano coinvolgere direttamente i pubblici con bisogni ed esigenze speciali dal punto di vista fisico, cognitivo e sociale.

E' quindi stato pianificato un calendario di incontri a Casa Masaccio- centro per l’arte contemporanea e al Museo delle Terre Nuove, a cui hanno partecipato gli Enti del territorio, corredato di sessioni di dialogo e di lavoro congiunto. Ogni incontro ha previsto azioni di documentazione attraverso foto e video, come preziosa testimonianza dei partecipanti; tutto il materiale è stato elaborato nel film “Musei Accoglienti. Per una nuova esperienza di visita a Casa Masaccio e al Museo delle Terre Nuove”, a cura di Giulia Lenzi, che sarà proiettato a fine giornata.

Il giorno seguente, sabato 19 ottobre alle ore 17,30 a Palazzo d’Arnolfo sarà presentata la nuova guida inclusiva del Museo delle Terre Nuove.