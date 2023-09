"Multiutility. Sì alla Borsa". La mossa FdI

Con un ordine del giorno per cercare di mettere all’angolo il Pd, il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia chiederà oggi all’assemblea toscana di "esprimersi favorevolmente rispetto all’ipotesi di costituzione di un soggetto industriale pubblico Toscano – Multiutility che possa riunire e valorizzare le partecipazione pubbliche" e che "sviluppi una rappresentanza e una presenza territoriale molto più ampia rispetto alla esistente, rappresentando tutte le aree territoriali regionali". FdI chiede di esprimersi favorevolmente rispetto "alla opportunità e possibilità rappresentata dalla quotazione in borsa anche al fine di garantire gli ingenti investimenti necessari allo sviluppo impiantistico e tecnologico di cui abbisogna la Toscana". Proprio nei giorni scorsi il Pd aveva congelato, dopo aspre polemiche, la possibilità di quotarsi in Borsa. Che faranno i consiglieri dem?

"FdI esprime apprezzamento all’ipotesi di costituzione di una soggetto pubblico unico come la Multiutility. Per noi la holding deve sviluppare una rappresentanza e una presenza territoriale molto più ampia rispetto alla esistente, rappresentando tutte le aree regionali. E va garantita l’opportunità e la possibilità rappresentata dalla quotazione in borsa" dichiara il consigliere regionale di Fratelli d’Italia e primo firmatario dell’ordine del giorno Diego Petrucci (nella foto, a sinistra con Torselli).

Puntualizza il capogruppo Fdi, Francesco Torselli: "Oggi, nell’ambito dei servizi, le cose migliori sono ridurre le tariffe e garantire investimenti nelle infrastrutture. E questi obiettivi sono perseguibili solo attraverso una Multiutility toscana: la Regione fugga i dubbi sollevati dal Pd e si esprima in maniera chiara".