Arezzo, 30 luglio 2024 – Mudità, il concerto lettura di Simone Baldini Tosi domani a San Giovanni

L’evento, organizzato dalla Pro Loco e con il patrocinio del Comune di San Giovanni Valdarno si terrà domani, mercoledì 31 luglio, alle 21,30 in piazza Cesare Battisti

Un viaggio introspettivo attraverso momenti significativi di pratica meditativa e di vita quotidiana, intessuto di saggezza e leggerezza. Mercoledì 31 luglio in piazza Cesare Battisti a San Giovanni Valdarno il cantante e musicista Simone Baldini Tosi si esibirà in un concerto lettura ad ingresso gratuito dal titolo “Mudità – Piccole storie, canzoni e silenzi di una mente presente”. Durante la serata, organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune di San Giovanni Valdarno, l’artista presenterà il suo libro edito da Mompracem Edizioni che uscirà a settembre nei punti vendita ma che sarà già acquistabile durante l’iniziativa. Fra quelle pagine, in modo semplice e coinvolgente, Baldini Tosi condivide momenti di vulnerabilità e di auto-comprensione, invitando il lettore a riflettere sulla propria esperienza interiore. Attraverso le sfumature di ventidue piccoli racconti, che svelano il potere trasformativo della mente presente e della gioia condivisa, usa la sua penna per trasmettere un messaggio di pace e saggezza. Un libro che sorride al cuore e ispira a trovare la propria armonia nel vasto concerto dell'esistenza.

“La serata di domani – dichiara l’artista Simone Baldini Tosi – sarà un alternarsi di canzoni e letture, un momento intimo di apertura interiore. Ci sarà spazio per la musica, per le parole, e per il dolce silenzio di una notte estiva”

Durante il concerto-lettura il protagonista eseguirà canzoni con chitarra, pianoforte e harmonium per poi condividere con il pubblico alcuni estratti del suo libro.