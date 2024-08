Miss Toscana fa tappa a Castiglion Fiorentino

Arezzo, 5 agosto 2024 – Una serata all’insegna delle novità. Perché per la prima volta Castiglion Fiorentino ospita un appuntamento legato a Miss Toscana e perché per la prima volta viene assegnato un titolo regionale satellite che porta la dicitura di Miss Granducato.

La kermesse della bellezza fa dunque tappa a Castiglion Fiorentino la sera di venerdì 9 agosto con inizio alle 21.30. La location è quella della piazza del Municipio, di fronte al loggiato vasariano. Un luogo suggestivo per un appuntamento che mette al centro la bellezza in tutte le sue declinazioni.

“Sono particolarmente contento che il concorso arrivi a Castiglion Fiorentino – spiega il patron Alessio Stefanelli – e sono convinto che sarà una serata di grande successo con tanto pubblico. Ho chiesto personalmente l’istituzione del nuovo titolo di Miss Granducato e ho trovato l’entusiastica adesione della Miren di Patrizia Mirigliani, organizzatrice di Miss Italia, che ha approvato la nostra richiesta”.

L’organizzazione è della Syriostar, l’agenzia di Montecatini Terme che è concessionaria del concorso di Miss Italia per la Toscana, e dell’amministrazione comunale di Castiglion Fiorentino che sarà rappresentata sia dal sindaco Mario Agnelli che dal Vicesindaco Devis Milighetti.

Sul palco le ragazze saranno presentate da Raffaello Zanieri. Quello di venerdì è un appuntamento importante perché vi partecipano le 25 ragazze finaliste di Miss Toscana che sono state scelte nel corso della semifinale regionale andata in scena a Siena. I titoli satellite come quello che viene assegnato venerdì a Castiglion Fiorentino sono importanti perché permettono alle ragazze che lo vincono di accedere direttamente alla semifinale nazionale di Miss Italia in programma nei primi giorni di settembre a Numana, sul litorale marchigiano. Questo indipendentemente dall’esito della finalissima di Miss Toscana che si svolgerà domenica 1° settembre. La fascia di Miss Granducato che viene assegnata a Castiglion Fiorentino si aggiunge a quelle assegnate a Lamporecchio, Pistoia (Miss Framesi), San Vincenzo, Livorno (Miss Givova), Bibbiena, Arezzo (Miss Miluna), Castellina in Chianti, Siena (Miss Eleganza), Marina di Bibbona, Livorno (Miss Cinema), Castiglione della Pescaia, Grosseto (Miss Sorriso) e Grosseto (Miss Rocchetta).

Tra gli ospiti presenti anche i verti della Banca Popolare di Cortona da sempre a fianco dell’amministrazione comunale nelle varie iniziative di promozione del territorio.

“L’estate castiglionese si caratterizza con un evento di caratura nazionale che ancora una volta ci consentirà di portare il nome della nostra città al di fuori dei confini provinciali. Questo di venerdì rappresenta per Castiglion Fiorentino un punto di partenza nella programmazione futura d’iniziative analoghe” conclude il vice sindaco con delega al Turismo e Valorizzazione del Centro Storico, Devis Milighetti.