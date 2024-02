Meningite a scuola, ansia nel Pisano

SANTA MARIA A MONTE (Pisa)

Scoppia un caso di meningite batterica di tipo B alla scuola secondaria di primo grado (ex medie) di via Querce a Santa Maria a Monte. La comunicazione ufficiale è arrivata ieri all’Istituto comprensivo Carducci e al dirigente Alessandro Imperatrice, tre ore dopo i sanitari del Servizio di igiene pubblica dell’Asl Toscana nord ovest erano nella scuola per la somministrazione delle dosi di farmaci per la profilassi necessaria in questi casi. E’ stato deciso anche di estendere la profilassi a tutti gli studenti che frequentano la scuola di via Querce, al personale scolastico, ma anche agli amici e compagni di attività sportiva. In tutto circa 400 persone. Monitorati i contatti stretti del ragazzo che nei giorni scorsi ha avuto i sintomi, poi è risultato infetto, ora sta bene. E’ ancora sotto controllo da parte dei sanitari, ma le sue condizioni non destano alcuna preoccupazione ed è vicino alla guarigione.

Chiaramente la notizia ha destato immediato allarme in tutte le famiglie dei ragazzi e delle ragazze che frequentano la scuola di via Querce. Le famiglie sono state avvertite dalla scuola subito dopo la notizia della positività alla meningite riscontrata dai medici dell’ospedale Lotti.