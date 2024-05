Mengo, ecco il cast completo: c’è anche il concerto all’alba con Benvegnù in Fortezza

Arezzo, 20 maggio 2024 – Edizione numero venti tutta da ballare a suon di elettronica e pop, una grande maratona di musica quella dell’edizione 2024 di Mengo Music Fest ad ingresso completamente gratuito pensata per festeggiare l’importante traguardo. E poi un super cast, il ritorno del Mengo Cult da Sugar e di Mengo Cinema all’Eden. Ciliegina sulla torta, il concerto all’alba in Fortezza del 14 luglio. Appuntamento dal 9 al 13 luglio al Prato di Arezzo.

Paco Mengozzi è pronto il cast completo del festival?

“Ogni giorno spazio a talenti locali e astri nascenti della musica, ma anche a nomi ormai lanciatissimi. Si parte il 9 luglio con Venere Gommosa, Coca Puma, Cacao mental, e a chiudere Africa Unite e Sud sound system. Il 10 luglio Novella

Alice Mascritti, Lamante, Marta del grandi, Ele A un nome in rampa di lancio, e chiusura con Rose Villain. L’11 luglio arriva il giovanissimo nipote di Pupo: Capaleo, ha 18 anni e fa un pop molto attuale che scrive e compone, forse Pupo sarà dei nostri ad ascoltarlo. Poi Frambo X Scicchi, Visconti, Il mago del gelato, poi Thru Collected e Mace uno dei producer più importanti del mondo del rapper, urban. Il 12 luglio arriva un cast internazionale: Barkee Bay, Santamarea, Birthh, Studio Murena, poi Mura Masa e John Talabot una serata tutta da ballare con i nomi di spicco dell’elettronica mondiale. Il 13 luglio gran finale con Gaia Morelli, Bluem, poi la vincitrice dell’ultimo X Factor Sarafine, quindi una super maratona con Dargen D’amico, Okgiorgio djset, Cosmo e il djset di Klang Club per l’aftershow e una festa globale al Prato”.

Novità di quest’anno il concerto all’alba di Fortezza?

“Il 14 luglio alle 6,30 concerto in fortezza alle prime luci dell’alba di Paolo Benvegnù. Offriremo la colazione ai partecipanti con caffè, cappuccini e cornetti. Un momento poetico dopo la carrellata di artisti che per cinque serate si saranno esibiti al Prato”.

L’edizione numero 20 è pensata come una grande festa?

“Quest’anno il Mengo vuole essere particolarmente festoso, con serate cariche senza una proposta cantautorale e rapper, ma solo elettronica e pop. Una 20esima edizione tutta gratuita per festeggiare alla grande questo importante traguardo. Stiamo lavorando anche con i locali della città a collaborazioni pre e post Mengo coinvolgendo i bar che danno spazio alla musica, il programma è in lavorazione”.

Tornano anche cult e cinema?

“Ci sarà Mengo Cult sempre in collaborazione con Sugar e Beppe Angiolini e gli incontri del pomeriggio alle 18 dal mercoledì in poi con i principali artisti del palco da Rose Villain a Dargen. Talk su musica e attualità per far conoscere agli artisti il centro di Arezzo. Poi il ritorno di Mengo cinema all’Eden, stiamo lavorando al programma l’idea che sia la domenica prima e quella dopo il festival, il 7 e 14 luglio con due appuntamenti con film e attori. Ci piacerebbe avere tra gli altri Alessandro Borghi visto che in questi giorni è ad Arezzo”.

Dopo il traguardo della ventesima edizione il futuro del Mengo è sempre al Prato?

“La dimensione Prato è convincente per noi sia in termini di numeri che di location, l’essere in centro è un valore aggiunto. Se scattasse una logica condivisa di investire concretamente sul settore musica si potrebbero valutare tantissimi altri scenari dallo stadio all’aeroporto, ma non è un salto che si può fare da soli. Non è solo una questione di soldi anche di creare un meccanismo in cui una serie di categorie istituzionali si attivano, come avvenuto con la città del Natale partita da un’idea di Confcommercio. Da valutare se il settore della musica pop rock possa creare un driver di valore e interesse verso Arezzo come successo a Lucca. Noi siamo pronti da anni, vedremo. Il 2024 chiude un ciclo quello del bando triennale del Comune. Si riparte dal 2025 e vedremo chi saranno gli interlocutori è tutto da decidere saremo al lavoro dal prossimo autunno”.

Altri progetti targati Mengo?

“Organizzeremo due concerti all’interno del cartellone dell’estate in Fortezza: il 18 luglio ci sarà Appino e il 31 Venerus. Concerti con biglietto e pubblico seduto per una proposta pensata per quel contesto”.