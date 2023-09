Mayor, il Premio Nobel delle stelle riceve le Chiavi della città di Firenze

Da Firenze a Firenze. Con un premio Nobel per la fisica in più (2019) e tanta emozione. Il professor Michel Mayor (nella foto) nel ’95 annunciò proprio a Firenze la rivelazione del primo pianeta extrasolare in orbita attorno a una stella simile al Sole. A 28 anni di distanza tornare in città, per il convegno organizzato dall’Osservatorio di Arcetri, "è un grande piacere". Arricchito dal fatto che, a Palazzo Vecchio, ha ricevuto dal sindaco Dario Nardella le chiavi della città di Firenze, la riproduzione fedele delle chiavi delle antiche porte della città, "per la sensazionale scoperta del primo pianeta extrasolare della storia, per gli eccezionali meriti scientifici e i risultati raggiunti nel suo pluriennale lavoro di ricerca che ha aperto nuove prospettive di ricerca e osservazione, cambiando per sempre il nostro modo di vedere il cosmo, con straordinarie implicazioni scientifiche e ricadute antropologiche".

Mayor, sulla possibilità che ci sia vita fuori dal sistema solare, dice: "Troviamoci tra 20 anni e riparliamone. Penso che potremo avere una risposta, con le nuove tecnologie si possono osservare le atmosfere dei pianeti solari e andare a identificare possibili tracce di vita. Le tecnologie ci sono, si tratta di andare avanti".

