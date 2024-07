Martedì 30 luglio la Galleria Villicana celebra il 513° compleanno di Giorgio Vasari

Arezzo, 27 luglio 2024 – Prosegue alla Galleria Villicana il progetto dedicato a Giorgio Vasari dal titolo “Giorgio Vasari / Il primo storico dell'arte e il padre della storia dell'arte, architetto, artista e biografo. Artisti contemporanei omaggiano il maestro” a cura dell’artista e gallerista californiana Danielle Villicana. In onore del grande maestro aretino, di cui si celebrano i 450 anni dalla morte, la galleria presenterà, da giugno 2024 a febbraio 2025, una serie di mostre personali e collettive.

Dopo gli eventi del mese di giugno, che comprendevano la presentazione della medaglia vasariana creata da Marco Paccini per l’associazione culturale Paradise for Artists, lo speciale “Vasari walk” e le tre mostre personali di Patrizia Bacarelli, Carlo Fontana ed Egidio Forasassi, il mese di luglio sarà ancora nel segno di grandi artisti e tante sorprese.

THE SWEET LIVES

Martedì 30 luglio 2024, alle ore 16, negli spazi espositivi di Via Cavour 85 di Arezzo si svolgerà il vernissage della mostra collettiva “The sweet lives”. L’apertura cade nel giorno in cui si festeggia il 513° compleanno di Giorgio Vasari.

La selezione comprende artisti italiani e internazionali attivi nel territorio aretino, tra i quali si ricordano Maria Magdolna Czako, Egidio Forasassi, Giacobbe Giusti, Takako Ishii, Eliana Sevillano, Ana Taberna e Danielle Villicana.

La presentazione sarà a cura di Danielle Villicana, con la presenza del giornalista videomaker fiorentino Alberto Risaliti e la partecipazione del media partner Canale 3 Toscana.

La mostra “The sweet lives” proseguirà, a ingresso libero, fino al 10 agosto 2024, rispettando il seguente orario: dal martedì al sabato dalle ore 16 alle ore 20; durante la Fiera Antiquaria dalle ore 11 alle ore 17; su appuntamento nei restanti giorni.

La giornata celebrativa del 30 luglio proseguirà, alle ore 20.30, con il concerto “Synaulia: Etruschi per Giorgino” a Villa Margherita a Paradise for Artists in Tuscany, in località San Severo, nell’Alpe di Poti. L’evento musicale nella montagna più amata dagli aretini, luogo sacro fin dall’antichità, sarà una celebrazione della vita e della pace tra i popoli, con una dedica ai creativi e agli artisti di tutto il mondo. Il concerto sarà preceduto, alle ore 19, da una cena conviviale.

I Synaulia sono un gruppo di lavoro di archeologia sperimentale applicata alla musica e alla danza di fama internazionale. Dal 1995 hanno collaborato a prestigiosi progetti in musei italiani ed europei. I loro brani sono stati inseriti nelle colonne sonore di famosi documentari e film, come ad esempio “Il gladiatore” di Ridley Scott. Hanno ricreato oltre millesettecento strumenti musicali a corda, a fiato e a percussione dell’antichità, con particolare attenzione a quelli etruschi, greci e romani.

Per prenotare la partecipazione alla cena e al concerto, per fare una donazione al progetto “Un monumento equestre per Giorgio Vasari” dell’associazione culturale Paradise for Artists e per qualsiasi altra informazione sono attivi il numero (+39) 338 6005593, la email: [email protected] e i siti web: www.villicanagallery.com, www.villicana.it, www.giorgiovasari.org, www.soundcenter.it.