Marco Marzocca senza filtri al Teatro Verdi

Arezzo, 9 gennaio 2024 – Il Teatro Verdi di Monte San Savino accende le luci sul 2024 con un protagonista d’eccezione: Marco Marzocca. L’attore e imitatore romano sarà al Verdi sabato 13 gennaio, con inizio alle ore 21:15, con lo spettacolo “Chi me lo ha fatto fare”, una produzione Mentecomica. L’evento è a cura di Comune di Monte San Savino, Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Officine della Cultura e A.S. Monteservizi.

In “Chi me lo ha fatto fare” Marco Marzocca racconta senza filtri la sua vita, la trasformazione da farmacista a comico, attore e autore, gli inizi della sua carriera e tutte le sue più intime e personali esperienze al limite del paradossale tra cinema, teatro e televisione. Una vita comica perché comico è il minimo comune denominatore di tutta la sua esistenza così come dei suoi personaggi più famosi: il pasticcione Ariel, il burbero Notaio, il manesco Cassiodoro, la maga Mamma Orsa, il tenero Michelino, il tecnologico Sturby.

“Chi me lo ha fatto fare” sarà dunque una chiacchierata tra amici, un’esperienza non scritta, ma vissuta tra una risata, una domanda, una barzelletta e un ricordo di vita segnato da due incontri formidabili: Corrado Guzzanti e Gigi Proietti. Un appuntamento con il pubblico che Marco ha preparato meditando da molto tempo con l’unico desiderio di condividere tutte le sue esperienze… divertirsi e divertire, emozionarsi ed emozionare.

Costo biglietti. Platea I e II ordine palchi centrali: intero € 15, ridotto € 13; III ordine e palchi laterali: intero € 12, ridotto € 10. Biglietto ridotto a € 8 per studenti universitari con la carta Studenti della Toscana. Biglietto futuro under 35 in collaborazione con Unicoop Firenze € 8. Le riduzioni si applicano a over 65, possessori Carta dello spettatore FTS, abbonati alle stagioni dei teatri della Rete Teatrale Aretina e Spettatori Erranti, soci Unicoop Firenze.

Info e prevendite: a Monte San Savino presso Ufficio Cultura – Palazzo Galletti, tel. 0575 8177272 con orario lunedì 15 - 18, mercoledì 10 - 13 e giovedì 15 - 18; ad Arezzo presso Officine della Cultura – Via Trasimeno, 16, tel. 0575 27961 e 338 8431111 – dal lunedì al venerdì ore 10 – 13 e 15:30 – 18. Circuito BoxOfficeToscana e Ticketone. Biglietteria il giorno di spettacolo presso il Teatro, apertura ore 20.

Ulteriori informazioni: www.officinedellacultura.org e www.toscanaspettacolo.it. La Stagione Teatrale 2023/24 del Teatro Verdi di Monte San Savino, a cura di Comune di Monte San Savino, Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Officine della Cultura e A.S. Monteservizi, è realizzata con il contributo di Regione Toscana e Ministero della Cultura e grazie al sostegno di Unicoop Firenze, Sapori della Valdichiana, Gruppo Etruria Retail GMS, Punto Auto.