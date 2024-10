Arezzo, 25 ottobre 2024 – Lucignano celebra la Giornata Nazionale del Folklore e delle Tradizioni Popolari

Con il Gruppo Folk "Colle del Verdicchio" di Staffolo, la Banda Comunale G. Rosini di Lucignano e il Gruppo Folkloristico di Lucignano

Domani, sabato 26 ottobre 2024, alle ore 21:15, si terrà, presso il Teatro Rosini di Lucignano, la Giornata Nazionale del Folklore e delle Tradizioni Popolari.

L'evento vedrà la partecipazione del Gruppo Folk "Colle del Verdicchio" di Staffolo (AN), della Banda Comunale G. Rosini di Lucignano e del Gruppo Folkloristico di Lucignano.

Interverranno la sindaca Roberta Casini, Anita Stendardi, presidente del GFL, ed Ettore Roggeri, consigliere dell'Unione Folclorica Italiana.

“Celebriamo al meglio le nostre tradizioni e le nostre radici – ha detto la sindaca di Lucignano Roberta Casini – qui da noi è particolarmente viva la partecipazione alla Banda Rosini, al Gruppo Folcloristico e al Gruppo storico, che animano non solo gli eventi del nostro borgo come la celeberrima Maggiolata, ma sono protagonisti, da decenni, anche di numerose uscite ed esibizioni in Italia e nel mondo, contribuendo alla promozione di uno dei Borghi più belli d’Italia. Questi gruppi hanno anche un importante ruolo sociale e aggregativo, capaci come sono di riunire, intorno ad un unico progetto, diverse generazioni”.

“Diamo il benvenuto – aggiunge l’assessore a Turismo e Cultura del comune di Lucignano Stefano Cresti – ai componenti del Gruppo marchigiano che, insieme alla Banda Rosini e al Gruppo Folcloristico, daranno vita a una serata di piacevoli esibizioni e narrazione, nel segno delle nostre migliori tradizioni”.

L'iniziativa è patrocinata dal Comune di Lucignano, Regione Toscana e Ministero della Cultura. L'ingresso è libero.