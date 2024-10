Arezzo, 12 ottobre 2024 – Lucignano, attesi artisti da tutta Italia per l'estemporanea di pittura

Sabato 12 e domenica 13 ottobre uno dei concorsi di pittura tra i più importanti d'Italia.

Lucignano ospita, per l'intero fine settimana, la sesta edizione dell’estemporanea di pittura, organizzata dalla locale Pro Loco in collaborazione con l’artista Pasquale Di Fazio, residente a Lucignano da oltre 15 anni e patrocinata dal Comune.

Di Fazio si dichiara fiero dell'iniziativa, "che negli anni è cresciuta molto, edizione dopo edizione, fino a diventare tra le più importanti d'Italia, sia per montepremi, che per numero di partecipanti". Certo è che nell'arte conta anche la qualità "e qui a Lucignano abbiamo la materia prima eccellente - continua Di Fazio - ogni scorcio di questo che è "Uno dei Borghi più belli d'Italia", si presta alla perfezione all'opera pittorica". L'estemporanea lucignanese vedrà in azione, in contemporanea, in ogni angolo del borgo, decine di artisti provenienti da tutta Italia: "In questa edizione prevediamo la partecipazione di pittori da Calabria, Sardegna e da tante altre regione d'Italia, rappresentata da nord a sud".

L’obiettivo è preciso: svelare le bellezze di Lucignano attraverso opere realizzate dai maestri dell'arte pittorica che da sabato mattina animeranno le strade, i vicoli e le piazze del borgo della Valdichiana. Sarà una meraviglia, per tanti visitatori e turisti, vedere all’opera decine di artisti e soprattutto scoprire, dal primo pomeriggio di domenica, personalissime interpretazioni su tela delle bellezze di “Uno dei borghi più belli d’Italia” o realizzazioni che traggono origine dalla creatività di ciascuno. Ogni artista potrà dunque scegliere il suo angolo evocativo, la prospettiva migliore per realizzare originali “capolavori”, o creare opere a tema libero, che poi verranno giudicate da una qualificata giuria. Lo scopo del concorso è quello di promuovere e valorizzare la bellezza paesaggistica, i monumenti storici, gli angoli e le peculiarità di Lucignano.

La proclamazione dei vincitori e la premiazione delle opere si terrà domenica 13 ottobre 2024 dalle ore 18 in piazza delle Logge.

L'organizzatore Pasquale Di Fazio

Pasquale Di Fazio è nato a Lavello (1960), Italia, ma ha trascorso parte della sua vita a Milano. È un artista autodidatta e dal 1985 si dedica totalmente alla pittura, esponendo per la prima volta il suo lavoro a Milano nel 1990. Da quel momento in poi ha presentato le sue opere in Europa, Stati Uniti e Asia. Di Fazio attualmente vive e lavora in Toscana e si concentra maggiormente sull'arte astratta. La sua profonda conoscenza della composizione e della profondità consente ai suoi dipinti di assumere una dimensione spaziale, con i suoi colori favolosi e sorprendenti che forniscono un'illuminazione straordinaria e un sottofondo mistico. Di Fazio traduce il suo amore per la natura sulla tela, evocando l'atmosfera della campagna d'Italia, e della Toscana in particolare, nel suo modo inimitabile. Il suo stile astratto e l'uso sottile del colore trasmettono senza sforzo la sensazione autentica dei paesaggi e fanno emergere le sfumature naturali del paese. I dipinti di Di Fazio sono intriganti e affascinanti per la loro composizione e l'armonia dei colori, in parte frutto delle avanzate capacità tecniche dell'artista. I colori si fondono con sottigliezza in una brillante alchimia che riflette una grande forza espressiva. Senza alcun riferimento al realismo, Di Fazio mostra un universo ricco di sorprese con il desiderio di promuovere emozioni. In questo mondo astrattico molto originale, la sottigliezza delle armonie è punteggiata da figure geometriche. I tratti delle pennellate si sfiorano l'un l'altro, si incastrano l'uno con l'altro. Si tratta di un impulso di dinamismo a queste composizioni ritmiche che risuonano come una partitura musicale. Come maestro, il pittore gioca con le vibrazioni delle note cromatiche per costruire spazi di libertà abitati da poteri spirituali. Le opere di Di Fazio svelano un'atmosfera singolare che mette in contatto sia il colore che la forma per proporre nuove sensazioni pittoriche.