Arezzo, 28 novembre 2024 – L’Orchestra dell’I.C. Cesalpino di Arezzo protagonista del “Consiglio Musicale”

Il 17 dicembre 2024, alle ore 17.00, presso la prestigiosa Sala dei Grandi del Palazzo della Provincia di Arezzo, l’Orchestra dei corsi ad Indirizzo Musicale dell’Istituto Comprensivo Cesalpino si esibirà in un concerto speciale, nell’ambito della rassegna musicale “Consiglio Musicale”.

Questa rassegna, organizzata e promossa dalla Presidenza del Consiglio Comunale e dalla Provincia di Arezzo, rappresenta un momento di grande rilievo culturale per la città. L’I.C. Cesalpino, riconosciuto come eccellenza musicale cittadina e nazionale, partecipa con orgoglio per la terza volta a questa importante manifestazione.

Un’eccellenza musicale di lunga tradizione

Fondata nel 1977, l’I.C. Cesalpino è stata la prima scuola in Italia a offrire corsi musicali completamente gratuiti, diventando un modello di riferimento oggi seguito da oltre 2.000 istituti in tutto il Paese.

All’inizio, i corsi si concentravano su Violino, Pianoforte, Oboe, Clarinetto e Tromba. Nel 1986, per rispondere all’elevata richiesta, furono introdotti nuovi strumenti: Violoncello, Corno, Flauto e ulteriori classi di Violino e Pianoforte. Ogni anno, la Cesalpino forma circa 50 giovani musicisti, contribuendo in modo significativo alla crescita culturale di Arezzo.

Nel 1984, sull’onda dell’entusiasmo generato dai giovani talenti formati dall’Istituto, è nato ad Arezzo il primo Liceo Musicale d’Italia, un’ulteriore testimonianza dell’importanza della Cesalpino nel panorama educativo e artistico.

Un concerto di Natale tra tradizione e swing

Il concerto proporrà un programma che intreccia le classiche melodie natalizie a vivaci brani swing, eseguiti con passione e talento da 45 giovani musicisti, diretti dal Maestro Massimo Melani, che ne cura anche gli arrangiamenti.

Un invito per tutta la comunità

La cittadinanza è invitata a partecipare a questo evento che celebra il talento dei giovani musicisti e il forte legame tra educazione, arte e comunità.

La musica, da sempre, è un ponte che unisce generazioni e arricchisce il cuore della nostra città.