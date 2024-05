Lin e Alibi protagonisti a Malpighi Sofa

Arezzo, 4 maggio 2024 – Arezzo che Spacca APS, in collaborazione con Collettivae APS, presenta uno speciale Malpighi Sofa, che si terrà in via del tutto eccezionale lunedì 6 maggio presso il Malpighi Hub, centro multifunzionale di via Fiorentina 329. Francesco Checcacci e Gemma Bui, rispettivamente presidente e socia fondatrice delle due realtà organizzatrici dell’evento, si dicono entusiasti di questa iniziativa, auspicando che risulti solo la prima occasione di una lunga collaborazione all’insegna dell’inclusività e della solidarietà.

Una line-up, quella di lunedì 6, tutta al femminile e che ancora una volta, come ormai d’abitudine nei nostri Sofa, ci farà godere della musica di tutto il vecchio continente.

Ad aprire le danze sarà Alibi, una giovane producer e cantautrice Pistoiese che ci delizierà con le sue sonorità indie pop e R’n’B.

La polistrumentista berlinese LIN invece sarà l’ospite speciale della serata. Fiera, eclettica artista queer, ha unito il suo amore per le percussioni ed il drum pud ad un approccio ai suoni sintetici elegantemente bilanciato. Il risultato è un electro-pop che spazia tra ambient, cyber tribal e indietronica e che trova il suo apice nelle esibizioni live.

Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21:30.

I nostri ospiti avranno come sempre la possibilità di trovare nel nostro accogliente salotto un clima di serenità e socialità, una tisana calda e, ovviamente, uno spettacolo esclusivo, intimo e qualitativamente garantito.

Gli eventi saranno realizzati con l’ausilio del partner tecnico GP Service.

Ingresso gratuito riservato ai soci.

Sarà possibile tesserarsi ad Arezzo che Spacca APS in qualsiasi momento online oppure direttamente presso il Malpighi Hub nei giorni precedenti l’evento.

Per maggiori informazioni:

[email protected]