Lettrici di Petrarca nel tempo, il convegno

Arezzo, 10 dicembre 2024 – Dall’11 dicembre alle 15,30 a venerdì 13 dicembre appuntamento (giovedì dalle 9 alle 18,30 e il 13 dicembre dalle 9 alle 12,30) con l’Accademia Petrarca di Lettere, Scienze, Arti. L’universo letterario di Francesco Petrarca ha trovato nelle lettrici di ogni epoca interpreti acute e sensibili, capaci di coglierne sfumature inedite e di arricchirne la comprensione attraverso prospettive originali. Nel commemorare i 650 anni dalla scomparsa del poeta, Medioeva e l’Accademia Petrarca di Arezzo propongono un’esplorazione sistematica di questo affascinante fenomeno culturale. Il convegno si propone di mappare, per la prima volta in modo organico, l’intero panorama della ricezione femminile dell’opera petrarchesca, superando i confini tradizionali degli studi sul petrarchismo rinascimentale. Attraverso un’analisi diacronica che abbraccia sia la produzione in volgare che quella latina, verranno portati alla luce i contributi fondamentali di figure femminili - poetesse, traduttrici, filologhe e critiche letterarie - che hanno plasmato l’interpretazione e la diffusione del corpus petrarchesco nei secoli. Questo innovativo approccio permetterà di ricostruire una genealogia intellettuale al femminile finora poco esplorata. Nel comitato scientifico: Elisabetta Bartoli, Giulio Firpo, Natascia Tonelli, Alessia Valenti