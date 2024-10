Le Vite in scena, rassegna teatrale a Casa Bruschi

Arezzo, 1 ottobre 2024 – Le Vite in scena, rassegna teatrale ideata in occasione del 450° anniversario dalla morte a Giorgio Vasari dalla Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi, parte del patrimonio di Intesa Sanpaolo, è il nuovo progetto culturale pensato nell’ambito di ‘Officine Vasari’. La rassegna, realizzata con il contributo della Fondazione CR Firenze, vede la direzione artistica di Samuele Boncompagni e Chiara Renzi, componenti rispettivamente delle associazioni Noidellescarpediverse e rumorBianc(o).

Un viaggio teatrale che si svolgerà in cinque settimane partendo dalle celebri Vite vasariane per arrivare poi al mondo del rock passando per quello della fiaba, e che vedrà esibirsi compagnie teatrali tra le più apprezzate del panorama nazionale.

L’obiettivo è quello di utilizzare il linguaggio teatrale per coinvolgere un pubblico di tutte le età, con un evento dedicato alla disabilità intellettiva e sensoriale.

Il primo appuntamento sarà sabato 12 ottobre, alle ore 21.00, con lo spettacolo Club 27 della Compagnia La Luna del Letto nel quale racconti, canzoni e dediche accompagneranno alla scoperta delle vite di miti della musica quali Jimi Hendrix, Kurt Cobain, Robert Johnson, Jim Morrison e Amy Winehouse, tutti accomunati dalla scomparsa nel ventisettesimo anno di età.

Domenica 27 ottobre sarà la volta di uno spettacolo di teatro itinerante per bambini intitolato Once up on a time - Museo della fiaba della Compagnia Micro Macro che, in più repliche a partire dalle ore 15.00, vedrà una ricercatrice di storie condurre i piccoli spettatori tra i cimeli delle più note fiabe della tradizione.

Sabato 2 novembre, alle ore 15.00 e 16.30, l’appuntamento sarà dedicato a Le donne di Vasari con la Compagnia rumorBianc(o) che proporrà un percorso teatrale itinerante che mette in risalto il rilevante contributo femminile nell’arte facendo riferimento alle artiste citate nelle Vite.

Domenica 10 novembre, alle ore 21.00, un’altra tappa di teatro biografico con lo spettacolo Cammelli a Barbiana - Don Lorenzo Milani e la sua scuola della Compagnia Inti che, con la recitazione di Luigi d’Elia e la drammaturgia di Francesco Niccolini, racconterà la vita di un ragazzo che scelse di diventare sacerdote e che, mandato in esilio nello sperduto paese appenninico di Barbiana, ha dato vita a uno dei modelli educativi più rivoluzionari della nostra storia.

Ultimo appuntamento, sabato 16 novembre alle ore 16.00, con Scopri le vite: una visita inclusiva con guida LIS per persone con difficoltà uditive.

Le Vite in scena sarà infine arricchito dal progetto didattico Racconta le vite: un laboratorio di storytelling museale per le scuole ispirato a Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori di Giorgio Vasari, a cura di Samuele Boncompagni.

«Il teatro - ricordano Boncompagni e Renzi, - torna a essere il privilegiato strumento di conoscenza e di scoperta di un luogo, capace di coinvolgere persone di ogni età e di stimolare una fruizione museale più partecipata e interattiva. Le Vite in scena proporrà spettacoli, performance e laboratori che approfondiranno le storie di personaggi reali o inventati, includendo opere di artisti come Neri di Bicci, Della Robbia, Pontormo o Bronzino presenti nel museo e quindi in grado di istituire un rapporto fra le Vite vasariane e il patrimonio artistico conservato nella Casa Museo Ivan Bruschi».

La prenotazione per gli spettacoli è consigliata a causa del numero limitato di posti. Per informazioni è possibile chiamare lo 0575354126 o scrivere a [email protected].

Programma:

SABATO 12 OTTOBRE ORE 21

COMPAGNIA: La Luna del Letto in coproduzione con NASCA TEATRI DI TERRA

SPETTACOLO: CLUB 27

con Ippolito Chiarello regia Michelangelo Campanale luci Michelangelo Volpe, un progetto di Ippolito Chiarello, testi Francesco Niccolini, scene Michelangelo Volpe e Tea Primiterra, costumi Lilian Costumi, sostegno alla produzione QUI E ORA RESIDENZA TEATRALE MILANO GIALLO MARE MINIMAL TEATRO EMPOLI.

Teatro di prosa

ORE: 21

Ingresso € 5

DOMENICA 27 OTTOBRE

COMPAGNIA: MICRO MACRO

SPETTACOLO: ONCE UP ON A TIME - MUSEO DELLA FIABA

un progetto di spettacolo e/o installazione di Emanuela Dall’Aglio realizzato con la complicità di Veronica Pastorino in collaborazione con Associazione Micro Macro con Emanuela Dall’aglio.

Teatro itinerante tout public dai 4 anni

ORE: dalle ore 15:00 alle 18:00 (turni: 15:00; 15:30; 16:00; 16:30; 17:00)

Ingresso € 3

SABATO 2 novembre

COMPAGNIA: rumorBianc(O)

SPETTACOLO: LE DONNE DI VASARI

con Chiara Cappelli, Elena Ferri, Carlotta Mangione, Giulia Rupi e la partecipazione straordinaria di Giorgio Vasari (Samuele Boncompagni) costumi Lucia Padrini/TVUSCIA.

Spettacolo teatrale itinerante

ORE: 15:00 - 16:30 (doppia replica)

Biglietto: 5 euro

DOMENICA 10 NOVEMBRE

COMPAGNIA: LUIGI D’ELIA

SPETTACOLO: CAMMELLI A BARBIANA don Lorenzo Milani e la sua scuola di Francesco Niccolini e Luigi D’Elia con Luigi D’Elia regia Fabrizio Saccomanno produzione Thalassia - Teatri Abitati distribuzione INTI.

TEATRO di prosa

ORE: 21:00

Biglietto: 5 euro

SABATO 16 NOVEMBRE

SCOPRI LE VITE

a cura di Raffaella Pelusio, guida LIS

visita inclusiva per scoprire le storie dagli oggetti e dalle opere custoditi a Casa Museo

Ivan Bruschi: un luogo delle meraviglie.

Visita guidata

ORE: 16:00

Durata: 60 minuti

Ingresso gratuito

Da Novembre su prenotazione

PROGETTO DIDATTICO

RACCONTA LE VITE

Laboratorio di storytelling museale per le scuole ispirato a Le vite de’ più eccellenti

pittori, scultori e architettori di Giorgio Vasari

a cura di Samuele Boncompagni

Gratuito