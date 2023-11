"Le risorse destinate alla sanità mai sotto la soglia del 7,5% del pil" Proposta di legge al Parlamento per garantire che le risorse per la sanità non siano mai inferiori al 7,5% del PIL. Obiettivo: mettere in sicurezza il sistema sanitario nazionale. Richiesta anche di superare il tetto alle assunzioni per medici e infermieri.