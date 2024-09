Le attività autunnali alla libreria La Casa sull’Albero di Arezzo

Arezzo, 13 settembre 2024 – Conclusa la pausa estiva, eccoci con il programma delle attività autunnali alla libreria La Casa sull’Albero di Arezzo.

«Da settembre a novembre sono tanti gli appuntamenti che abbiamo messo in campo per tutte le età. Oltre ad Un autunno di poesia, l’omaggio a Francesco Petrarca in collaborazione con Biblioteca Città di Arezzo che ci vede coinvolte in attività fuori sede, saranno tante le occasioni per vedersi in libreria con Tre storie ed una tazza di the, Piccoli, molto piccoli, piccolissimi, Le Officine della Carta con Ilaria Gradassi, ma anche progetti nuovi come il Circolo dei lettori per bambini dagli 8 agli 11 anni.Questo sabato, 14 SETTEMBRE, inizia UN AUTUNNO DI POESIA con LE PAROLE A FARE UN GIRO con Ilaria Gradassi, ORE 17.00 | PER TUTTE LE ETÀ (ritrovo in Sala Conferenze).

Uno spazio di gioco intergenerazionale per mettere in relazione la poesia d'autore con le figure dei libri e il nostro immaginario.

Un'occasione per provare a pensare alla poesia in modo diverso, connettendo gli sguardi e creando nuovi significati attraverso un'installazione collettiva.

SABATO 21 SETTEMBRE, in libreria, ci sarà un’imperdibile FESTA DI INIZIO AUTUNNO, una giornata di giochi e laboratori sui libri per festeggiare insieme l’arrivo dell’autunno.

ORE 11.00 | 3-5 ANNI. Un gioco animato per giocare con Pimpa e gli altri personaggi delle storie di Altan.

ORE 16.30 | 6-11 ANNI. Un appuntamento dedicato ad Harry Potter, il mago più amato dai bambini.

A SEGUIRE MERENDA PER TUTTI!

Entrambi gli incontri sono gratuiti e su prenotazione

Il programma UN AUTUNNO DI POESIA continua SABATO 28 SETTEMBRE sempre in Sala Conferenze con:

LA POESIA È DI CASA

ORE 11.00 | 3-5 ANNI

Cucina, salotto, camera, soffitta, terrazzo. Ogni stanza una poesia, ogni pagina una porta che si apre e mostra le meraviglie della casa. Un incontro per giocare con le parole, le rime, il ritmo e la musica.

INDOVINA INDOVINELLO

ORE 17.00 | 6-11 ANNI

La tradizione fiabesca è piena di indovinelli irrisolvibili. Rime che mettono alla prova le capacità logiche e deduttive dei bambini. Un incontro per provare il gran gusto di creare e trovare la soluzione a degli enigmi in rima.

Gli incontri in biblioteca sono gratuiti e su prenotazione a 0575377913 - [email protected]