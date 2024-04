Arezzo, 3 aprile 2024 – L’autrice bestseller Julia Donaldson ad Arezzo per un evento speciale

Per festeggiare i 25 anni del mostro più amato dai bambini Donaldson incontrerà i lettori alla Libreria La casa sull’Albero di Arezzo il 18 aprile alle 17.30

Il Gruffalo è una vera celebrity. Dal 1999 a oggi ha venduto complessivamente più di 28 milioni di copie nel mondo ed è stato tradotto in più di 100 lingue.

In occasione dei primi 25 anni dell’amatissimo Gruffalò Julia Donaldson incontrerà eccezionalmente i lettori per una performance seguita da firmacopie alla Libreria La casa sull’albero (via S. Francesco 15, Arezzo) giovedì 18 aprile dalle 17.30 alle 19.30. L’evento è realizzato in collaborazione con Edizioni EL / Einaudi Ragazzi / Emme Edizioni, che quest’anno festeggia 50 anni di attività.

La storia. Un giorno un topino allegro e gioioso andò a passeggiare nel bosco frondoso. La volpe lo vide: «Che buon bocconcino!» pensò, osservando il bel topolino…”. Ma la volpe è il minore dei problemi di questo scaltro topolino. Dovrà infatti affrontare anche una civetta, un serpente e… Aiuto! Oh no! Il Gruffalò!

L’evento è gratuito, l’ingresso libero fino ad esaurimento posti.

L’autrice firmerà solo le copie acquistate il giorno dell’evento.

Julia Donaldson è una delle più importanti scrittrici inglesi contemporanee per l’infanzia. Ha ricevuto la nomina di Children’s Laureate dal 2011 al 2013 e l’Ordine dell’Impero Britannico per il suo impegno in letteratura. Vive tra Edimburgo e il West Sussex. Ha iniziato la sua carriera di autrice componendo canzoni per bambini. Dal 1993 ha scritto decine di opere per l’infanzia e l’adolescenza, tra cui la pluripremiata storia del Gruffalò, che nel 2024 compie 25 anni, tradotta in oltre cento lingue e illustrata da Axel Scheffler, con il quale ha pubblicato molti album illustrati di grande successo, tra cui La strega Rossella, La chiocciolina e la balena, Zog, Bastoncino, Gli Smei e gli Smufi, Quei brutti ceffi, tutti editi in Italia da Emme Edizioni.

Axel Scheffler è nato ad Amburgo, ma dal 1982 vive in Inghilterra dove ha frequentato la Bath Academy of Art. L’originalità dei suoi lavori ha suscitato vasti consensi e i suoi personaggi, da terribili mostri a draghetti pasticcioni, hanno fatto, attraverso libri e riviste, il giro del mondo e hanno conquistato lettori di ogni età. Ha ricevuto numerosi premi, tra cui lo «Smarties Book Prize» e, nel 2018, il premio come Miglior Illustratore dell’anno al «British Book Award». È stato inoltre insignito dell’Ordine al merito della repubblica Federale Tedesca nel 2022. È l’illustratore di numerosi titoli, molti realizzati in collaborazione con l’autrice Julia Donaldson, tra i quali Il Gruffalò, Una casetta troppo stretta, Gruffalò e la sua piccolina, Zog, Superverme, Il gigante più elegante, Dov’è la mia mamma?, La strega Rossella, La chiocciolina e la balena, Zog, Bastoncino, Gli Smei e gli Smufi, Quei brutti ceffi.

La casa sull’albero è una libreria indipendente e specializzata per bambini e ragazzi che ha sede ad Arezzo, al numero 15 di via San Francesco, a pochi passi dalla Basilica che custodisce uno dei più importanti cicli pittorici rinascimentali, Le Storie della Vera Croce affrescate da Piero della Francesca.

La libreria è stata fondata a marzo 2013 scegliendo un nome che rendesse omaggio a Bianca Pitzorno e che evocasse il desiderio di ogni bambino, quello di avere a disposizione un rifugio sicuro e tranquillo, dove leggere, giocare, confidarsi i segreti, guardare le stelle.

La casa sull’albero è nata dall’idea di creare uno spazio dove i libri fossero a disposizione di bambini, ragazzi e degli adulti che li accompagnano, un luogo accogliente ed aperto, motore di diffusione dei più bei libri destinati all’infanzia.

La libreria si caratterizza per una vasta scelta di titoli. Selezioniamo e promuoviamo opere di qualità, sostenendo il lavoro di ricerca sia delle più importanti case editrici, che dei piccoli editori.

Il nostro progetto si contraddistingue per una filosofia di stampo fortemente educativo. Collaboriamo, infatti, strutturalmente e stabilmente con scuole e biblioteche, promuovendo iniziative e progetti di educazione alla lettura come presentazioni, incontri con gli autori, mostre, festival, oltre ai laboratori, letture ed atelier che organizziamo periodicamente in libreria. Tutte attività improntate alla valorizzazione del libro e dei linguaggi dell’arte.

Ci occupiamo anche di formazione e di aggiornamento degli adulti in genere, insegnanti, educatori e genitori, che hanno desiderio di entrare in contatto con la letteratura per l’infanzia.

La casa sull’albero, vincitrice nel 2019 del Premio “Gianna e Roberto Denti” come miglior libreria per ragazzi dell’anno, è diventata un punto di riferimento ed un presidio culturale sul territorio della nostra Provincia, ma è allo stesso tempo in connessione con realtà che travalicano i confini aretini, la libreria è, infatti, membra di ALIR (Associazione librerie indipendenti per ragazzi) e di Ibby Italia.

Crediamo in una dimensione collettiva e politica della lettura, non ci basta vendere buoni libri, attraverso il nostro lavoro vogliamo contribuire a costruire un paese (e un mondo) più civile e democratico.

Contatti: [email protected], 0575-27186