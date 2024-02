L’appello dem: "Assumere subito gli ispettori"

Controlli. Serrati e capillari. Questa è la parola d’ordine. Tant’è che la senatrice Ylenia Zambito, componente della commissione lavoro a Palazzo Madama, chiede che si proceda senza indugi all’assunzione degli ispettori in graduatoria. "A pochi giorni dalla tragedia di Firenze è avvenuto un altro crollo in un cantiere – dice la parlamentare, con riferimento al volo di otto metri fatto ieri mattina da due operai al lavoro sul tetto di un’azienda di Fornacette, nel Pisano –. Ma purtroppo è la triste realtà per quanto riguarda i rischi, a dimostrazione che servono interventi di legge chiari, definitivi e rapidi sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, in questo caso in campo edilizio, e che limitino i subappalti". "Quello però che serve ancora di più sono i controlli – aggiunge Zambito –, colpisce che in ogni incidente si sia poi riscontrato che qualche regola non era stata rispettata. Quello di far rispettare le regole è un imperativo assoluto. La ministra rispetti le promesse ed assuma subito gli ispettori in graduatoria".

In questo ultimo episodio i malcapitati, due operai stranieri che stavano montando pannelli solari, dopo che è ceduto il tetto, sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale di Pisa. "Dobbiamo mettere fine a questa escalation – conclude la senatrice –: non si può uscire di casa per andare al lavoro e non tornarvi più. Ribadisco che c’è bisogno di mettere al centro delle azioni del governo gli interventi per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori".

Sinistra Italiana Pisa attacca: "Lo scorso anno in provincia di Pisa sono stati oltre 5000 gli infortuni denunciati e 9 quelli che hanno causato la morte di lavoratori. Non vogliamo che questa macabra conta si ripeta all’infinito".

C. B.