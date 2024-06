L'amore necessario, il libro di Veneziani a Zenzero Off

Arezzo, 24 giugno 2024 – Nella società del disamore, del narcisismo e dei desideri egoistici illimitati, in cui “Io ama Io” e contano solo la tecnica e il mercato, non resta che ricominciare dall’amore, oltre se stessi. Dopo aver affrontato la disperazione assumendola come punto di partenza anziché d’arrivo, dopo aver smascherato la cappa che incombe sulla nostra società, soffoca la libertà, la dignità e l’intelligenza e ci rende scontenti, Marcello Veneziani approda alla sfida più ardua: indicare una via d’uscita dalla solitudine e dal nichilismo, che faccia ritrovare la gioia di vivere e di essere al mondo, in armonia con l’universo e la nostra anima. Lo fa con il suo ultimo libro, “L'amore necessario” (Marsilio), che l'Autore presenterà il prossimo 2 luglio ad Arezzo ospite di Zenzero OFF: pagine vitali e suggestive, in cui si intrecciano esperienze, storie e riflessioni sull'amore per la vita, per l’altro, per la famiglia, per la patria, per il mondo, per il destino e per la verità, unica via per salvarci dall’io e dalla minaccia del niente. Un saggio sull’amore che, come spiega lo stesso Autore, “è tutt’altro che una fuga nel privato, una ritirata nell’intimità o una conversione tardiva a romanticismi sdolcinati. Perché l’amore è inteso come la forza che muove il mondo, l’energia primaria che anima la vita, sorregge i legami e ci sporge fuori di noi, oltre noi stessi”.

L'incontro con Marcello Veneziani si terrà martedì 2 luglio alle ore 18,30 in piazza San Domenico, appuntamento compreso nel programma della rassegna “Certe notti a San Domenico”, organizzata da Casa Thevenin con il patrocinio del Comune di Arezzo. Partner dell'evento la libreria Edison by Biblion.

