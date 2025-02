L’amore è un biglietto in due, i baci davanti all’Albero d’oro, le visite speciali ai musei e la festa delle super coppie

Arezzo, 14 febbraio 2025 – Al museo in due, al cinema, al lume di candela o davanti all’albero dell’amore, sono infinite le proposte per trascorrere San Valentino.

AL RISTORANTE

Nei ristoranti della città stasera sarà un tripudio di tavolini per due tra bollicine e piatti da dividere. La caccia alla prenotazione si è scatenata da giorni.

AL MUSEO

Non solo pietanze e calici, si può smezzare anche l’ingresso al museo. Oggi presentandosi in due sarà possibile visitare la Fortezza Medicea di Arezzo pagando un unico biglietto. La Casa Ivan Bruschi, parte del patrimonio Intesa Sanpaolo, propone per tutta la giornata la promozione «Un biglietto per due», consentendo l’ingresso ridotto con la formula 2x1 per tutte le coppie. Qui alle 17 è previsto l’appuntamento «A Casa Bruschi con amore»: visita guidata con momenti romantici ed esclusivi, dove l’arte si fonde con la bellezza della storia e dell’amore. Il percorso permetterà di scoprire una selezione di opere dedicate al tema del romanticismo e della passione con aneddoti, segreti e curiosità da seguire in coppia, da soli o con amici. Al termine una dolce sorpresa.

Al museo Archeologico di Arezzo oggi alle 17,45 c’è «Da mi basia mille» il celebre verso di Catullo del famoso carme 5 dedicato a Lesbia titolo della visita guidata in programma nel pomeriggio. Un viaggio attraverso eros e amore nella mitologia classica. In occasione della festa dedicata agli innamorati si potrà trascorrere un’ora in compagnia del personale del museo alla scoperta dei miti evocati dai reperti della collezione permanente. La visita è compresa nel biglietto d’ingresso e si concluderà con un brindisi di San Valentino.

IN MUSICA

Oggi doppio appuntamento al Circolo Artistico di Arezzo. Alle 18 Palazzo Guazzeschi in rosso per un San Valentino in cui a sfilare saranno i gioielli e a seguire alle 20 cena in rosso con musica per soddisfare tutti i sensi.

AFRODISIACO

Aboca Museum a Sansepolcro propone una visita guidata tematica sulle piante della seduzione. Una giornata dedicata a erbe e spezie dallo straordinario potere afrodisiaco, divenute nel tempo le protagoniste di filtri e rituali d’amore. L’evento «Le piante della seduzione» per domani 15 febbraio alle 16 al Museo di Aboca. Per questa speciale occasione le coppie potranno partecipare alla visita al prezzo di un unico biglietto di ingresso.

AL CINEMA

Quest’anno Uci Cinemas celebra la festa degli innamorati con grandi nuove uscite e anteprime a disposizione a cominciare dall’anteprima di Bridget Jones: Un amore di ragazzo: oggi, l’attesissimo nuovo episodio della commedia romantica che ha fatto battere milioni di cuori. Oggi e fino al 16 febbraio arriva nelle sale Hello! Spank. Il film. Le pene d’amore di Spank del 1982, il film dedicato al divertentissimo personaggio protagonista di una delle serie animate più seguite in Italia.

LE NOZZE D’ORO

Il comune di Castiglion Fiorentino a San Valentino festeggia le coppie che lo scorso anno hanno compiuto 50 anni di matrimonio. Il Sindaco Agnelli saluterà le cittadine e i cittadini che hanno raggiunto questo traguardo tanto importante proprio oggi alle 18 nella Sala San Michele, a Palazzo Comunale. Oltre 40 le coppie che lo scorso anno hanno celebrato le Nozze d’Oro e che in questi giorni hanno ricevuto l’invito a partecipare alla cerimonia tanto semplice quanto sentita. Del resto, si tratta di un evento che permette di festeggiare un anniversario così importante sia per chi lo raggiunge ma anche per la società. La storia di questi sposi costituisce, infatti, un patrimonio prezioso per l’intera comunità. Coppie che insegnano a tutti che raggiungere importanti obiettivi è possibile grazie anche alla collaborazione e al supporto reciproco.

L’ALBERO D’ORO

«Appunti di Viaggio, Racconti di Toscana tra cultura e cibo», il format di eventi organizzato da Confesercenti Arezzo nell’ambito del progetto di Vetrina Toscana, porterà i visitatori alla scoperta dei «Segni d’amore» di cui si arricchirà uno dei borghi più belli d’Italia, Lucignano. Dalle 17 visita guidata al borgo di Lucignano tra le luci del tramonto, alla scoperta della sua storia, in Sala Don Enrico Marini l’intervento musicale con violino e chitarra acustica del gruppo «A minor duo» composto dal maestro Stefano Rondoni e Vincenzo Buongiorno, con brani dedicati all’amore. I partecipanti si sposteranno poi all’interno del Museo dell’Albero d’Oro davanti ad uno dei capolavori assoluti dell’arte orafa italiana, conosciuto anche come «Albero dell’amore» per giurarsi amore eterno come fanno qui ogni anno coppie provenienti da tutto il mondo.