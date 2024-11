L’altro Petrarca: Travaglio, Ornano e Duro tra gli ospiti vip

Arezzo, 5 novembre 2024 – Un omaggio a Lucio Dalla, a Vasco e ai Pink Floyd, il Musical di Aladin e le note di Christmas Carol. E poi la satira di Marco Travaglio, la comicità di Angelo Duro, Antonio Ornano, Shamzy. La stagione del teatro Petrarca di Arezzo non è solo quella di prosa organizzata dalla Fondazione Guido d’Arezzo col Comune. Il teatro aretino infatti viene affittato come sala per molti altri eventi che animeranno la stagione autunnale e invernale. I biglietti sono già disponibili su Tickeone. Si parte il 10 novembre alle 21 con La sera dei miracoli, un emozionante omaggio alla storia, alla vita e alle canzoni di Lucio Dalla, grazie alla magnifica voce di Lorenzo Campani. Il 4 gennaio alle 21 arriva A Christmas Carol il musical. Il 25 febbraio sarà la volta del musical Aladin di Stefano d’Orazio. Torna in sala il musical che è stato la prima opera solista di Stefano D’Orazio, pubblicata nel 2010 con le musiche dei Pooh. Sempre sul fronte musicale ci saranno il 15 marzo Stipido Motel la storia, l’omaggio a Vasco Rossi, il 3 febbraio Elvis the king is back e il 22 maggio Big One, The European Pink Floyd show. Spazio anche ai personaggi. Il 22 febbraio sarà la volta di Shamzy con Testa di caos. Nel secondo spettacolo teatrale del celebre comico del web, Shamzy affronta temi di attualità e situazioni quotidiane, trasformando ogni argomento in un’occasione per sorprendere e divertire. Il 12 aprile tocca ad Antonio Ornano con Maschio caucasico irrisolto. «Il protagonista di questo irrefrenabile flusso di coscienza è un uomo che affronta la vita con una morale approssimativa, scarsa autostima ed una notevole dose di cinismo. Il 15 aprile Angelo Duro con il nuovo spettacolo Ho tre belle notizie.

Il 10 marzo al Petrarca arriva Marco Travaglio con I migliori danni della nostra vita. Travaglio racconta, nel consueto stile satirico, gli ultimi 5 anni di storia italiana: ovvero come i poteri marci della politica, della finanza e dell’informazione hanno ribaltato il voto degli italiani, dal cambiamento alla restaurazione, dalla questione morale e sociale all’Ancien Régime e alla guerra infinita.

I biglietti per tutti gli spettacoli sono disponibili su Ticket One.