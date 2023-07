’L’air bag’ del gatto Ecco di cosa si tratta

In giro avrete sicuramente notato dei gatti con “tende penzolanti” alla pancia…ma è una malattia? Alcuni avranno erroneamente pensato che sia deposito di grasso, altri una massa sospetta che prima non si vedeva.

Se guardate il vostro micio camminare da dietro noterete questa massa ricoperta di pelliccia che ondeggia a destra e a sinistra. È la “borsa primordiale”, una sacca elastica inguinale!

I gatti devono questa eredità agli antenati che dovevano affrontare digiuni prolungati o climi avversi. Nei gatti in sovrappeso, in quelli sterilizzati, oppure nei soggetti anziani, questa sacca è più pronunciata.

In origine, aveva una funzione di protezione dell’addome.

Avete mai notato che quando prende qualcosa tra le zampe la inizia a calciare? Ecco, così gli serviva per proteggere quell’area più delicata. In più, fungeva da “gobba di cammello”, un vero deposito di energia quando viveva selvaggio e non mangiava tutti i giorni crocchette! Un’ulteriore funzione, molto interessante, è quella di “airbag”: essendo elastica, nel salto, aiuta il gatto a muoversi meglio. Oggi ha perso quasi tutte queste sue funzioni, un po’ come la nostra appendice, infatti, non tutti i felini ce l’hanno, ma alcuni l’hanno ereditata geneticamente dai loro antenati.

Elettra Squilloni

Veterinario