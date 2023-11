La verve di Giorgio Canali. Concerto per il decimo album

"Pericolo Giallo nasce come risposta a chi vede e sente la resistenza come concetto meramente storico e non più come qualcosa che riguarda soprattutto etica e politica nel loro quotidiano". Giorgio Canali è in concerto stasera al Glue di Firenze con i Rossofuoco per presentare dal vivo il suo decimo album. Si chiama "Pericolo Giallo" è uscito per La Tempesta Dischi e rappresenta con la caustica e dissacrante verve dell’ex CSI e PGR, un racconto spietato degli ultimi anni. Canali, attraverso una scrittura schietta e spregiudicata, compie una riflessione critica e sincera sul ruolo dell’essere umano all’interno di un occidente profondamente segnato dagli eventi recenti, dalla guerra in Ucraina alla crisi economica.

"C’è anche qui- spiega Canali - come è già successo in precedenza per altri album di Rossofuoco, un fil rouge che idealmente unisce i miei pensieri: il sole, in tutte le sue accezioni, positive o terrificanti". Nel disco è infatti centrale l’immagine del sole che riporta metaforicamente ogni essere umano sullo stesso piano, illuminando tutti in ugual misura, e attorno a cui ruotano i ricordi e le storie delle dodici tracce dell’album in cui momenti dissacranti si alternano ad incursioni intimiste e riflessive. Apertura porte alle 22, inizio live 22.30.