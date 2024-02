La Versilia sogna. Piovono dollari. L’estate sarà a stelle e strisce

VERSILIA

Il turismo a stelle e strisce ingrana la marcia sulla Versilia. Con dati in ascesa già nel 2023 indicatori di una prossima stagione ancor più promettente: gli americani strizzano l’occhio alla zona come meta di vacanza ma anche come area di investimento visto che le case nelle località di villeggiatura Usa, a causa dell’impennata del super dollaro, adesso costano 4-5 volte di più. L’Ambito turistico della Versilia cavalca al volo l’onda e partecipa alla tre giorni del Roadshow Usa, workshop in modalità b2b, cioè con confronto faccia a faccia tra operatori. Il territorio sarà dunque presente nelle tre tappe programmate a Miami il 26 febbraio, a Washington D.C il 28 febbraio e a New York il 29 febbraio. "Si tratta di un’ottima occasione per intercettare – sottolinea il sindaco di Forte dei Marmi Bruno Murzi presidente dell’Ambito Turistico Versilia – il pubblico americano che negli ultimi anni ha mostrato un sempre maggiore interesse per la Toscana e per la Versilia, così come quello asiatico. E’ affascinato dalla bellezza dei nostri luoghi e dei gusti, dall’ospitalità, cucina, shopping ed ha un’alta capacità di spesa. E’ comunque un turista attento ed esigente e per questo è alla ricerca di mete in grado di offrire servizi di alta qualità"

Per ogni tappa è previsto un workshop con i buyer americani specializzati in tutti i segmenti e prodotti turistici della Toscana che avranno la possibilità di incontrare i seller presenti in sala. Al termine dei lavori delle tre giornate inoltre si terranno le presentazioni delle destinazioni alla presenza anche dei media locali con indubbio ulteriore ritorno promozionale per la Versilia che negli ultimi dieci anni aveva vissuto la flessione degli ospiti Usa a vantaggio dei nuovi ricchi Russi. "Ad oggi – prosegue Murzi – abbiamo 90 iscritti su Miami, 87 su Washington DC e 92 su New York, ma sono certamente destinati a crescere. Si tratta di buyer, tour operator, agenti di viaggio, consulenti di viaggio e wedding planner".

Francesca Navari