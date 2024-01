La vecchietta si cala dal campanile. L’idea dei pompieri compie 30 anni

Il maltempo terrà tutti con il fiato sospeso fino all’ultimo per l’edizione 2024. Ma di certo c’è che la Befana che scende dal campanile sorvolando piazza del Duomo a Pistoia è una tradizione di magia (e bravura) lunga trent’anni. Una longevità che si deve alla volontà e alla determinazione di Luciano Burchietti, storico presidente della sezione locale dell’Associazione nazionale vigili del fuoco e ex vigile del comando provinciale. Fu proprio la sua inventiva che ha fatto sì che la celebrazione della festa della Befana sia arrivata ad essere la grande festa per tutti nella piazza cuore della città. "Dal dopoguerra, all’interno di tutte le caserme, veniva festeggiata la Befana con una cerimonia ristretta – racconta –. Nel 1993 mi venne in mente di far scendere dal castello di manovra interno della caserma a terra, mia cugina". Un primo passo verso un radicale cambiamento: "La cosa piacque tantissimo e così mi dissi: ’perché non trasferirsi in piazza del Duomo per far gioire di questo tutti i bambini?’. E così è stato". Un compito, quello di fare il figurante e rappresentare l’anziana signora che arriva volando, portato poi avanti dal personale in servizio. E che quest’anno spetterebbe (il condizionale è d’obbligo, vista l’incertezza legata all’allerta meteo) al vigile del Fuoco Lorenzo Carletti.

Carletti, come vive questo momento?

"Sono tanti anni che lo aspetto e sono emozionatissimo".

Si fa presto a dire tanti anni...

"Ma è proprio cosi: l’attendo dal 2013, quando sono diventato permanente e mi sono iscritto nella famosa e desiderata lista. Finalmente siamo arrivati al giorno fatidico".

Esiste quindi una lista di candidati? Come funziona?

"Esatto. quando un vigile diventa effettivo ha la possibilità di inserire il proprio nome nella coda di candidati che hanno il desiderio di fare la discesa. La lista ad ora copre dieci anni".

Gabriele Acerboni