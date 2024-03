"La rovesciata di Francesco Flachi: ascesa e caduta di un calciatore del popolo"

Faceva già notizia prima di arrivare in A. Francesco Flachi, promessa del calcio degli anni 90, si racconta in "Vita Rovesciata–Ascesa e caduta di un calciatore del popolo", un podcast in 8 puntate scritto con Matteo Politano. Già dai primissimi esordi venne corteggiato dalle più grandi squadre di calcio italiane, ma è con la Fiorentina che fa il suo esordio in A, per poi passare alla Sampdoria dove diventa, non solo una bandiera della squadra, ma anche il terzo marcatore di sempre dopo Vialli e Mancini, con 210 gol.

Nel 2006, nel momento più alto della sua carriera, una squalifica per calcio scommesse ribalta tutto, innescando una reazione a catena che porta il calciatore a toccare il fondo. Il 2007 è l’anno della rovesciata, ma purtroppo non in campo. È l’anno in cui arriva la prima squalifica nel calcio per uso di cocaina, riconfermata in quanto recidivo nel 2010 per 12 anni, durante i quali non può entrare in uno stadio nemmeno per tifare il figlio. "Da bambino ero già predestinato. Sul finire degli anni 80 giocavo nell’Isolotto, una squadra di Firenze, sognavo di diventare come i miei idoli che giocavano nella Fiorentina, Giancarlo Antognoni e Roberto Baggio. Volevo la maglia numero 10, quella dei fantasisti che fanno magie. Dicevano di me che ero uno dei talenti più limpidi del calcio. Ero famoso per la mia rovesciata, un gesto tecnico pazzo, la metafora della mia vita. Infatti, nel 2007 una squalifica per cocaina ha ribaltato tutto. In questo podcast vi racconto come, dopo aver perso tutto, finalmente mi sto riprendendo tutto", ha detto.